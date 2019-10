Rekonštrukcia priechodu Vyšné Nemecké by mala stáť 6,4 mil. eur

Bratislava/Sobrance 22. októbra (TASR) – Cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké by mal prejsť komplexnou rekonštrukciou. V rámci nej sa má rozšíriť súčasné pracovisko osobnej dopravy na strane vstup o tri jazdné pruhy a na strane výstup o dva jazdné pruhy. Predpokladané výdavky sú vo výške 6,4 milióna eur. Vyplýva to z návrhu ministerstva financií, ktorý na utorkovom výjazdovom rokovaní v Sobranciach schválila vláda.



"Keďže rozšírenie jazdných pruhov na strane vstup si vyžiada zrušenie parkoviska, súčasťou stavby bude vytvorenie novej parkovacej plochy pre motorové vozidlá, ako aj plochy na dočasné umiestnenie zadržaných motorových vozidiel," konštatuje sa v predkladacej správe. Zároveň bude vytvorený nový chodník pre peších v oboch smeroch vrátane nového objektu určeného na vybavovanie peších cestujúcich.







Stavebná investičná akcia by mala byť ukončená do konca roka 2020. "Obstarávacie náklady v predpokladanej výške 6.399.760 eur sú v plnej výške zabezpečené v rozpočte kapitoly Ministerstva financií SR (organizácie Finančné riaditeľstvo SR)," približuje sa v materiáli.