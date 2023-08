Rekonštrukcia stanice obmedzí vlakovú dopravu v úseku Košice - Kysak

Košice 28. augusta (TASR) - Pokračujúca rekonštrukcia košickej železničnej stanice obmedzí vlakovú dopravu na úseku Košice - Kysak zhruba na tri mesiace. V rámci tretej zmeny grafikonu vlakovej dopravy tak od pondelka 4. septembra do 9. decembra dôjde na tomto úseku k obmedzeniu jázd 20 osobných vlakov linky Čierna nad Tisou - Košice - Prešov a späť. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).



Modernizáciu košickej stanice realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Dôvodom avizovanej zmeny dopravnej obslužnosti vlakov ZSSK je ďalšia etapa projektu a výrazné obmedzenia použiteľných nástupíšť.



"V úseku Kysak - Prešov a späť bude obsluha zabezpečená vlakmi kategórie Os v pôvodných trasách, to znamená rovnaké odchody a príchody ako pôvodné vlaky platného cestovného poriadku, ale s novým číslovaním vlakov. Dopravná obsluha linky na traťovom úseku Čierna nad Tisou - Košice a späť bude zabezpečená bez zmeny oproti platnému cestovnému poriadku," uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Pre cestujúcich na trase Košice - Kysak a späť bude preprava zabezpečená 36 vlakmi REX Košice - Kysak - Lipany a späť, pričom 20 z nich je vedených denne a 16 v pracovné dni. V stanici Kysak je prestup na osobné vlaky v prípade potreby využitia staníc a zastávok v obciach Obišovce, Ličartovce, Drienovská Nová Ves obec, Drienovská Nová Ves, Kendice a Haniska pri Prešove.



Ostatných desať osobných vlakov linky Čierna nad Tisou (Michaľany) - Košice - Prešov a späť, ktoré sú vedené s obmedzením "Ide v X", budú jazdiť bez obmedzenia v celom úseku. "Pre cestujúcich v úseku Košice - Kysak odporúčame využívať aj 30 osobných vlakov linky Košice - Poprad a späť," doplnil Kováč.



Rekonštrukčné práce na košickej stanici začali v septembri 2021. Otvorenie nástupišťa číslo 2 v marci bolo podľa dopravcu ďalším krokom ku komfortnejšej doprave pre cestujúcich z a do metropoly východného Slovenska. Aktuálne prebieha rekonštrukcia 3. nástupištia, ktorého ukončenie sa odhaduje pred koncom tohto roka.