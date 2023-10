Rekonštrukcia úseku Podbanské - Pavúčia dolina sa blíži ku koncu

Vysoké Tatry 3. októbra (TASR) - Cestári aktuálne finišujú s rekonštrukciou ďalšieho úseku Cesty slobody vo Vysokých Tatrách. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK) informovala, že cesta medzi Podbanským a Pavúčou dolinou, ktorej obnova je súčasťou projektu "Vysoké Tatry", je aktuálne prestavaná na 90 percent.



"Zhotoviteľ na 7,62 kilometra dlhom úseku cesty II/537 k dnešnému dňu vymenil obrusnú a ložnú vrstvu vozovky, vrátane úprav nerovností, zrekonštruoval 20 priepustov a obnovil vjazdy. Prečistili a vydláždili sa cestné priekopy," uvádzajú cestári. Aktuálne sa práce sústreďujú na rekonštrukciu dvoch mostných objektov a výmenu a doplnenie cestných zvodidiel. "Po dokončení vyššie uvedených prác sa zhotoviteľ pustí do realizácie vodorovného dopravného značenia," dodáva SaÚC PSK.



Takmer hotové sú už aj úseky Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66 a Starý Smokovec - Tatranské Matliare. Prevažnú časť rozsiahlej rekonštrukcie chcú zhotovitelia ukončiť ešte v tomto roku. V budúcom roku by mali pokračovať už len konštrukčne náročnejšie práce na mostných objektoch. Cestné práce v rámci projektu realizujú na 36 miestach, celú stavbu by mali zhotovitelia ukončiť v septembri 2024.



Cesta slobody je významná dopravná tepna prechádzajúca viacerými tatranskými osadami a patrí k najdlhším cestám tohto regiónu. PSK ju rekonštruuje prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a spolufinancovaním zo štátneho i vlastného rozpočtu. Modernizácia sa týka celkovo 43 kilometrov ciest, 26 mostných objektov, 14 oporných a 12 zárubných múrov, 96 priepustov, jednej poloestakády a štyroch odpočívadiel.