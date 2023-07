VIDEO: Rekonštrukcia „panelky“ pri Trenčíne sa posunie o rok

Na snímke rekonštrukcia uzavretého mosta 201 na panelovej ceste I/9 pri Veľkých Bierovciach neďaleko Trenčína, 25. júla 2023. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Trenčín 25. júla (TASR) - Rekonštrukcia úseku cesty I/9 od diaľničného privádzača Drietoma pri Trenčíne, známeho ako panelka, sa predĺži asi o rok, do konca roku 2024. Dôvodom je stav mosta cez inundačný kanál Váhu pri spoločnosti Dalitrans. Vrchnú mostovú konštrukciu budú musieť odstrániť a postaviť nanovo. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť.priblížil Kmeť.Ako povedal riaditeľ Investičnej výstavby Slovenskej správy ciest (SSC) Žilina Ivan Brečka, problematický most postavili v 50. rokoch minulého storočia, jeho parametre sa rokmi znižovali. V roku 2009 sa stal súčasťou modernizačného projektu.uviedol Brečka.Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku bude pre stav mosta až do konca roka 2024 problémová tranzitná doprava, ostatné časti stavby by však mali byť dokončené v pôvodných termínoch.zdôraznil Baška.Ako povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček, súčasná situácia a ročné oneskorenie ukončenia rekonštrukcie sú pre krajské mesto extrémne nepríjemné. V Trenčíne je starý cestný most v druhom najvyššom havarijnom stupni a obchádzkami bude mimoriadne zaťažený.pripomenul Rybníček.