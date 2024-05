Rekonštrukciou Bezpečného ženského domu v Nitre zvýšili jeho kapacitu

Nitra 15. mája (TASR) - Nezisková organizácia Centrum Slniečko ukončila v spolupráci s mestom Nitra rekonštrukciu objektu Bezpečného ženského domu. Kapacita bezpečného bývania, podpory a pomoci ženám a ich deťom, ktoré zažívali domáce násilie, sa zvýšila o 15 miest, informovala riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová.



V Nitrianskom samosprávnom kraji je po rekonštrukcii k dispozícii 32 miest. V zmysle minimálnych štandardov Rady Európy by ich malo byť až 170 a šesť poradenských centier. "Kapacity na poskytnutie bezpečného priestoru pre ženy zažívajúce násilie a ich deti sú na Slovensku dlhodobo poddimenzované," zhodnotila situáciu Kováčová.



Objekt Bezpečného ženského domu je vo vlastníctve mesta. Rekonštrukcia bola v rámci projektu Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia podporená sumou 509.369 eur z nórskych fondov, finančnými prostriedkami mesta Nitra a Centra Slniečko. Sumou 89.889 eur bol projekt spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.



Celková výška projektového grantu predstavuje 599.258 eur. Hlavným cieľom projektu je okrem rozšírenia kapacity aj posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v Bezpečnom ženskom dome. Súčasťou projektu je aj realizácia kampane na zvýšenie povedomia a vzdelávacej kampane v téme násilia páchaného na ženách a deťoch a posilnenie informovanosti o násilí na ženách, o možnostiach, formách a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch. Kampaň bola realizovaná prostredníctvom internetových platforiem, no predovšetkým v podobe sedemdielneho podcastového seriálu pod názvom Stratené.



Prvý Bezpečný ženský dom na Slovensku bol spustený do prevádzky v roku 2015 práve v Nitre s finančnou podporou Nórskeho kráľovstva.