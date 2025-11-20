Rekonštrukciu a prevádzku plavárne v Handlovej zabezpečí nová spoločno

< sekcia Ekonomika
Samospráva tento týždeň odobrila výsledky druhého kola ponukového konania na majetok koncesionára.
Handlová 20. novembra (TASR) - Rekonštrukciu plavárne a dostavbu kúpaliska, ako aj ich prevádzku v Handlovej zabezpečí nová firma. Samospráva tento týždeň odobrila výsledky druhého kola ponukového konania na majetok koncesionára, ktoré vyhlásil správca konkurzného konania, uspela v ňom bojnická spoločnosť Aesculap.
Druhé kolo verejného ponukového konania na majetok úpadcu, B.T.I., spol. s r. o., vyhlásila správcovská spoločnosť LawService Recovery 18. septembra.
Samospráva pripomenula, že mesto ako verejný obstarávateľ je pri rozhodovaní o prijatí záväzku viazané postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní. „V nadväznosti na oznámený zámer správcu uzatvoriť zmluvu o prevode časti podniku úpadcu na subjekt, ktorý sa stal víťazom verejného ponukového konania, je povinné vyhodnotiť, či tento subjekt spĺňa podmienky ustanovené v zákone o verejnom obstarávaní, t. j. či nový subjekt spĺňa pôvodne stanovené podmienky účasti v rámci pôvodného verejného obstarávania,“ vysvetlila. Podmienky posudzovala hodnotiaca komisia, ktorú zriadila radnica.
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní v utorok (18. 11.) hlasovaním potvrdilo, že víťaz verejného ponukového konania spĺňa podmienky na prevzatie koncesie a mesto bude pokračovať v plnení koncesnej zmluvy, zároveň poverilo primátorku Silviu Grúberovú na podpis dodatku k zmluve. „Znamená to pokračovanie prác na rozostavanom kúpalisku a takmer hotovej plavárni. Tento krok nás priblíži k dokončeniu oboch športovo-rekreačných objektov a ich otvoreniu,“ skonštatovala primátorka.
Konkurz na majetok koncesionára, spoločnosť B.T.I., vyhlásil súd ešte koncom januára 2023. Modernizáciu a prevádzku mestskej plavárne a priľahlého kúpaliska mala zabezpečiť spoločnosť za viac ako päť miliónov eur. Všetok majetok zostáva aj naďalej mestský, mesto malo náklady spojené s rekonštrukciou splácať na základe koncesnej zmluvy počas 15 rokov. Plaváreň uzatvorili ešte v roku 2017, s rekonštrukciou začala firma na začiatku roka 2018. Záväzky spojené s koncesnou zmluvou si samospráva naďalej plní.
