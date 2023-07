Rekonštrukciu cesty cez horský priechod Vernár pozdržal výrub stromov

Vernár 10. júla (TASR) - Na rozsiahlej rekonštrukcii cesty cez horský priechod Vernár, ktorá sa začala v apríli, došlo k pozdržaniu prác pre nutnosť výrubu stromov. Konečný termín dokončenia stavby v máji 2025 sa však nemení. Na kontrolnom dni o tom informoval štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.



"Práce na horskom priechode sa začali, geodet vytýčil trasu pre oporné múry a zistil, že treba robiť výruby stromov. A keďže sa nachádzame v národnom parku, znamená to prejsť celým procesom a získať povolenie od národného parku, odboru životného prostredia a lesného odboru na Okresnom úrade v Poprade," uviedol Kmeť pre novinárov. Dodávateľ získal povolenie od národného parku, veci však podľa štátneho tajomníka ešte "stoja" na okresnom úrade. K posunu by malo dôjsť v nadchádzajúcich dňoch. "My pevne veríme, že do budúceho týždňa sa nám podarí získať všetky povolenia a môžeme začať potom s prácami," povedal. Časovú stratu odhadol na dva-tri mesiace, dodávateľ pritom sľúbil, že dohodnutý termín ukončenia stavby neposunie.



Druhým zisteným problémom je podľa Kmeťa výstavba vodovodu, ktorá sa mala vo Vernári realizovať tento rok, nakoniec sa pre financie odkladá na ten budúci. "Čiže sme ani nemohli pokračovať s frézovaním v obci Vernár a musíme počkať, pokiaľ sa ten vodovod neurobí a potom začať s prácami v obci," dodal štátny tajomník.



Rekonštrukcia sa týka cesty prvej triedy I/66 Popová - Hranovnica v obci Vernár za takmer 17,5 milióna eur. Obnova zahŕňa viac ako osemkilometrový úsek z hranice okresu cez horský kopec až po koniec obce Vernár smerom na Hranovnicu.



Predstaviteľ rezortu dopravy absolvoval aj kontrolný deň na rekonštrukcii mosta na ceste I/66 v Kežmarku. Dodržané sú pritom podľa neho všetky lehoty a harmonogram.



"Most sprejazdníme najneskôr začiatkom novembra tak, aby sme potom cez zimu mohli pracovať na odstránení dočasného premostenia a následne na jar doriešili asfaltérske práce," povedal riaditeľ úseku investičných projektov a prevádzky Slovenskej správy ciest (SSC) František Dorocák.