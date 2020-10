Rekonštrukciu cesty na Ľubovniansky hrad by mali čoskoro ukončiť

Stará Ľubovňa 9. októbra (TASR) – V najbližších dňoch by mala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) ukončiť rekonštrukciu cesty na Ľubovniansky hrad. Vyčlenila na to 145.601,93 eura s DPH. Pre TASR to uviedla Ľudmila Čarná z úseku riaditeľa, oddelenia vnútornej kontroly a komunikácie SÚC PSK.



Ako ďalej ozrejmila, práce na obnove cesty č. III/3152 Hrad spojka na cestu č. I/68 v dĺžke 1530 metrov sa začali 14. augusta a ich termín ukončenia je stanovený na 13. októbra 2020.



„Na tomto úseku sa realizujú práce ako frézovanie krytu vozovky, výšková úprava uličných vpustov, rekonštrukcia poškodeného priepustu, vyrovnanie povrchu krytov asfaltovým betónom, pokládka obrusnej vrstvy asfaltovým betónom a doplnenie vodorovného dopravného značenia,“ priblížila rozsah prác Čarná.