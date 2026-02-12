< sekcia Ekonomika
Rekonštrukciu koruny hrádze Nosickej priehrady by mala spustiť čoskoro
Hrádza Nosickej priehrady je pre zlý technický stav pre verejnosť uzavretá už takmer päť rokov.
Autor TASR
Púchov 12. februára (TASR) - Rekonštrukcia koruny hrádze Vodného diela Nosice bola hlavnou témou utorkového (10. 2.) pracovného stretnutia predstaviteľov samospráv s vedením Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a so Slovenským vodohospodárskych podnikom (SVP) v Kúpeľoch Nimnica. Informovalo o tom mesto Púchov na svojej webovej stránke a sociálnej sieti.
Hrádza Nosickej priehrady je pre zlý technický stav pre verejnosť uzavretá už takmer päť rokov. Európska únia priznala na rekonštrukciu nenávratný finančný príspevok, momentálne prebieha verejné obstarávanie. Začiatok prác je predbežne naplánovaný v priebehu najbližších mesiacov.
Podľa riaditeľa Povodia horného Váhu Tibora Šenkára oprava priehradného múru bola prioritou pre SVP, ktorý má vo svojej správe 307 vodných stavieb. Predstavuje to veľký počet opráv.
„S primátorkou Púchova som sa stretol pred dvoma rokmi a môžem potvrdiť, že región v spolupráci s nami intenzívne pracuje na plánovaní tejto opravy,“ dodal Šenkár s tým, že predbežná hodnota zákazky je vo výške 2,8 milióna eur.
Primátorka mesta Púchov Katarína Heneková privítala správy o tom, že tento „boj“ sa chýli ku koncu a priehradu už čoskoro zrekonštruujú a sprístupnia aj pre verejnosť.
Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP) Filipa Kuffu, problém zdedil rezort po predchádzajúcich vedeniach. „Po dvoch rokoch sme sa úspešne prebojovali do doby, keď nás čoskoro čaká vyhodnotenie verejného obstarávania a verím tomu, že v dohľadnom čase bude poklepaný aj pomyselný základný kameň opravy,“ priblížil Kuffa.
Hrádza Nosickej priehrady je pre zlý technický stav pre verejnosť uzavretá už takmer päť rokov. Európska únia priznala na rekonštrukciu nenávratný finančný príspevok, momentálne prebieha verejné obstarávanie. Začiatok prác je predbežne naplánovaný v priebehu najbližších mesiacov.
Podľa riaditeľa Povodia horného Váhu Tibora Šenkára oprava priehradného múru bola prioritou pre SVP, ktorý má vo svojej správe 307 vodných stavieb. Predstavuje to veľký počet opráv.
„S primátorkou Púchova som sa stretol pred dvoma rokmi a môžem potvrdiť, že región v spolupráci s nami intenzívne pracuje na plánovaní tejto opravy,“ dodal Šenkár s tým, že predbežná hodnota zákazky je vo výške 2,8 milióna eur.
Primátorka mesta Púchov Katarína Heneková privítala správy o tom, že tento „boj“ sa chýli ku koncu a priehradu už čoskoro zrekonštruujú a sprístupnia aj pre verejnosť.
Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP) Filipa Kuffu, problém zdedil rezort po predchádzajúcich vedeniach. „Po dvoch rokoch sme sa úspešne prebojovali do doby, keď nás čoskoro čaká vyhodnotenie verejného obstarávania a verím tomu, že v dohľadnom čase bude poklepaný aj pomyselný základný kameň opravy,“ priblížil Kuffa.