Rekonštrukciu ozubnice v Tatrách sťažuje počasie a náročný terén

Vysoké Tatry 17. marca (TASR) – Rekonštrukcia ozubnicovej trate v úseku medzi Štrbou a Štrbským Plesom pokračuje. Momentálne je stavba v približne 50 až 60 % rozostavanosti. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová s tým, že práce sťažuje počasie a mimoriadne náročný terén, na ktorom sa rekonštrukcia realizuje.



Predpokladaný termín ukončenia prác je podľa slov hovorkyne stanovený na 31. mája, no ukončenie stavby môže ovplyvniť súčasná pandemická situácia. Investícia do rekonštrukcie predstavuje 18,58 milióna eur, ktoré sú čiastočne hradené z vlastných zdrojov ŽSR a čiastočne zo zdrojov štátneho rozpočtu.



Ako ozrejmila Feik Achbergerová, na stavbe už položili podpery pod trakčné vedenie, založili železničný spodok, vykopali priekopy, vystavali nástupištné hrany, položili chráničky a inžinierske siete a vykonali aj čiastočnú montáž železničného zvršku.



„Na stavbe sa ešte očakáva dokončiť montáž železničného zvršku, betonáž železničného spodku v nástupištnej hale v železničnej stanici Štrba, nástupištia v železničnej stanici Štrbské Pleso, Štrba, Lieskovec, montáž trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia a rekonštrukčné práce na mostných konštrukciách,“ doplnila hovorkyňa.