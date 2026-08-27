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REKORD: Letisko Bratislava prvýkrát presiahlo tri milióny cestujúcich
Hranicu, ktorú doposiaľ nikdy nedosiahlo ani za celý kalendárny rok, prekonalo v roku 2026 už 24. augusta.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave zaznamenalo historický míľnik. Prvý raz vo svojej 75-ročnej histórii odbavilo v priebehu jedného roka už tri milióny cestujúcich. Hranicu, ktorú doposiaľ nikdy nedosiahlo ani za celý kalendárny rok, prekonalo v roku 2026 už 24. augusta, informovalo letisko. Ide o ďalší z historických rekordov, ktoré bratislavské letisko zaznamenáva v priebehu tohto roka.
„Tri milióny cestujúcich za jediný rok sme na Letisku M. R. Štefánika ešte nikdy v jeho 75-ročnej histórii neodbavili. O to výnimočnejšie je, že túto hranicu prekonávame už v auguste a do konca roka nám zostávajú ešte viac ako štyri mesiace. Je to jednoznačné potvrdenie, že rok 2026 bude z pohľadu počtu cestujúcich historicky najúspešnejším rokom bratislavského letiska,“ potvrdil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.
Trojmilióntou pasažierkou bola Kristína z Lučenca, ktorá letela so svojím priateľom Toshom linkou spoločnosti Wizz Air do Osla. Kristína dlhodobo žije v Nórsku a počas víkendu bola na svadbe svojej najlepšej priateľky z detstva. Linku na trase z Osla do Bratislavy využíva na návštevu rodiny a priateľov na Slovensku takmer každý mesiac.
Doterajší celoročný rekord zaznamenalo letisko vlani, keď v roku 2025 odbavilo spolu 2.438.215 cestujúcich. Tento výsledok prekonalo už začiatkom augusta 2026 a aktuálne sa prvý raz dostáva cez hranicu troch miliónov cestujúcich.
Rekordné tempo rastu dokumentuje aj postupné dosahovanie tohtoročných míľnikov. Prvého miliónteho cestujúceho privítalo letisko už 28. apríla, približne o tri mesiace skôr ako vlani. Hranicu dvoch miliónov cestujúcich následne prekonalo 3. júla a na tretí milión mu tak stačilo len ďalších necelých osem týždňov.
„Už pri prvom milióne cestujúcich v apríli sme avizovali, že rok 2026 bude pre bratislavské letisko historický. Aktuálny míľnik tieto očakávania potvrdzuje. Za rastom stojí predovšetkým výrazne širšia ponuka pravidelných leteckých liniek a vysoký záujem cestujúcich o lety z Bratislavy. Naďalej očakávame, že za celý rok odbavíme viac ako 4 milióny cestujúcich,“ doplnil Novota.
Letisko v posledných mesiacoch opakovane prepisuje svoje historické štatistiky. V júni prvýkrát vo svojej histórii odbavilo viac ako pol milióna cestujúcich za jediný mesiac, konkrétne 510.152. Už v júli tento rekord opäť prekonalo, keď vybavilo 619.902 pasažierov, čo je historicky najvyšší mesačný počet cestujúcich na bratislavskom letisku.
Za sedem mesiacov roka 2026 prešlo letiskom spolu 2.568.532 cestujúcich, o 108 percent viac ako v rovnakom období minulého roka. Hranicu troch miliónov cestujúcich letisko následne dosiahlo 24. augusta. Letisko očakáva, že do konca roka 2026 odbaví viac ako 4 milióny cestujúcich, čím výrazne prekoná všetky doterajšie celoročné výsledky vo svojej histórii.
„Tri milióny cestujúcich za jediný rok sme na Letisku M. R. Štefánika ešte nikdy v jeho 75-ročnej histórii neodbavili. O to výnimočnejšie je, že túto hranicu prekonávame už v auguste a do konca roka nám zostávajú ešte viac ako štyri mesiace. Je to jednoznačné potvrdenie, že rok 2026 bude z pohľadu počtu cestujúcich historicky najúspešnejším rokom bratislavského letiska,“ potvrdil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.
Trojmilióntou pasažierkou bola Kristína z Lučenca, ktorá letela so svojím priateľom Toshom linkou spoločnosti Wizz Air do Osla. Kristína dlhodobo žije v Nórsku a počas víkendu bola na svadbe svojej najlepšej priateľky z detstva. Linku na trase z Osla do Bratislavy využíva na návštevu rodiny a priateľov na Slovensku takmer každý mesiac.
Doterajší celoročný rekord zaznamenalo letisko vlani, keď v roku 2025 odbavilo spolu 2.438.215 cestujúcich. Tento výsledok prekonalo už začiatkom augusta 2026 a aktuálne sa prvý raz dostáva cez hranicu troch miliónov cestujúcich.
Rekordné tempo rastu dokumentuje aj postupné dosahovanie tohtoročných míľnikov. Prvého miliónteho cestujúceho privítalo letisko už 28. apríla, približne o tri mesiace skôr ako vlani. Hranicu dvoch miliónov cestujúcich následne prekonalo 3. júla a na tretí milión mu tak stačilo len ďalších necelých osem týždňov.
„Už pri prvom milióne cestujúcich v apríli sme avizovali, že rok 2026 bude pre bratislavské letisko historický. Aktuálny míľnik tieto očakávania potvrdzuje. Za rastom stojí predovšetkým výrazne širšia ponuka pravidelných leteckých liniek a vysoký záujem cestujúcich o lety z Bratislavy. Naďalej očakávame, že za celý rok odbavíme viac ako 4 milióny cestujúcich,“ doplnil Novota.
Letisko v posledných mesiacoch opakovane prepisuje svoje historické štatistiky. V júni prvýkrát vo svojej histórii odbavilo viac ako pol milióna cestujúcich za jediný mesiac, konkrétne 510.152. Už v júli tento rekord opäť prekonalo, keď vybavilo 619.902 pasažierov, čo je historicky najvyšší mesačný počet cestujúcich na bratislavskom letisku.
Za sedem mesiacov roka 2026 prešlo letiskom spolu 2.568.532 cestujúcich, o 108 percent viac ako v rovnakom období minulého roka. Hranicu troch miliónov cestujúcich letisko následne dosiahlo 24. augusta. Letisko očakáva, že do konca roka 2026 odbaví viac ako 4 milióny cestujúcich, čím výrazne prekoná všetky doterajšie celoročné výsledky vo svojej histórii.