Rekordná odstávka vlády USA a nečinnosť Kongresu si vyberajú svoju daň
Dôsledky shutdownu sa každý deň zhoršujú.
Autor TASR
Washington 4. novembra (TASR) - Pozastavenie financovania federálnych inštitúcií a programov v USA, tzv. shutdown, pokračuje už 35. deň. Vyrovnal sa tak rekord z čias prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa. Republikáni a demokrati v Kongrese sa medzitým ďalej vzájomne obviňujú z patovej situácie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Dôsledky shutdownu sa každý deň zhoršujú. Potravinová pomoc pre približne 42 miliónov Američanov v programe SNAP sa v sobotu (1. 11.) skončila. Mnohé rodiny s nízkymi príjmami tak dostanú len čiastočnú pomoc. Federálni zamestnanci, od letísk až po orgány činné v trestnom konaní a armádu, nedostávajú výplaty. To spôsobuje problémy na letiskách a meškania letov. Viac ako 3,2 milióna cestujúcich v leteckej doprave v USA od začiatku shutdownu zasiahlo meškanie alebo zrušenie letov, uviedla skupina leteckých spoločností.
Zastavenie financovania znamená tiež obmedzené údaje z ekonomiky pre centrálnu banku Fed, ktorá z nich vychádza pri rozhodovaní o menovej politike. Kongresový rozpočtový úrad odhadol, že odstávka by mohla stáť americkú ekonomiku 11 miliárd USD (9,55 miliardy eur), ak bude trvať ešte týždeň.
Senát hlasoval viac ako tucetkrát, ale nepodarilo sa mu schváliť dočasné financie potrebné na opätovné otvorenie federálnych rezortov, ktoré už odsúhlasila Snemovňa reprezentantov. Demokrati odmietajú poskytnúť hlasy, ktoré republikáni potrebujú, pokiaľ sa obe strany nedohodnú na predĺžení dotácií na zdravotné poistenie, tzv. Obamacare. Republikáni majú v Senáte väčšinu 53 ku 47 hlasom, ale potrebujú hlasy od najmenej siedmich demokratov, aby splnili limit 60 hlasov pre väčšinu legislatívy.
Polarizácia Kongresu sa v uplynulých desaťročiach prehĺbila. Výsledkom je, že odstávky vlády sú bežnejšie. Ale najnovšia, v poradí už 15. odstávka od roku 1981, vyniká nielen svojou dĺžkou. Obrátila naruby bežnú stranícku dynamiku, keďže shutdown často vyvolávajú republikáni. Obe strany vynaložili len malé úsilie na ukončenie terajšej odstávky. Snemovňa reprezentantov nezasadá od 19. septembra a Trump opakovane odchádza z Washingtonu.
Prezident Trump sa počas shutdownu zameral na zahraničnú politiku od Gazy cez Rusko až po Áziu. Nedávno sa však začal viac zaujímať aj o dianie doma a vyzval republikánov, aby zrušili limit 60 hlasov pre obštrukcie Senátu.
Nedávny prieskum agentúr Reuters/Ipsos naznačuje, že Američania zo zastavenia činnosti vlády obviňujú obe strany v Kongrese, pričom 50 % z nich tvrdí, že väčšina viny patrí republikánom a 43 % demokratom.
Traja umiernení demokratickí senátori hlasovali s republikánmi za znovuotvorenie vlády. Tvrdia, že škody spôsobené odstávkou prevažujú nad akýmikoľvek dlhodobými ziskami. Iní demokrati argumentujú, že sa snažia dosiahnuť ústupky zo strany republikánov, a poukázali na Trumpovo prekročenie exekutívnych právomocí.
