Rekordná ponuka nových bytov v Poľsku zvyšuje tlak na znižovanie cien
V siedmich najväčších mestách bolo k dispozícii takmer 71.000 nových bytov, z toho viac ako 16.000 už dokončených, ktoré čakali na kupujúcich.
Autor TASR
Varšava 23. januára (TASR) - Ponuka nových bytov v Poľsku dosiahla na konci roka 2025 rekordnú úroveň a podľa analytikov to v najbližších mesiacoch zvýši tlak na znižovanie cien. V siedmich najväčších mestách bolo k dispozícii takmer 71.000 nových bytov, z toho viac ako 16.000 už dokončených, ktoré čakali na kupujúcich. Informácie podľa poľského štatistického úradu a poľských médií zhrnul varšavský spravodajca TASR.
Podľa denníka Rzeczpospolita tvorili hotové byty približne 23 % celej ponuky. V niektorých mestách by sa ich úplný predaj pri súčasnom tempe dopytu mohol natiahnuť až na niekoľko rokov. Analytici zároveň predpokladajú, že podiel dokončených bytov v ponuke sa môže na začiatku roka 2026 ešte mierne zvýšiť.
Spoločnosť JLL odhaduje počet dokončených, no nepredaných bytov na viac ako 14.000. Nárast ich počtu je podľa Ewy Palusovej z portálu Tabelaofert dôsledkom silnej investičnej aktivity developerov spred približne dvoch rokov, ktorej výsledky sa naplno prejavili až v roku 2025.
V poslednom štvrťroku 2025 sa podľa spoločného reportu JLL a portálu RynekPierwotny.pl objavilo mierne oživenie trhu. Počet hotových bytov v siedmich najväčších mestách vzrástol medzikvartálne o 46 % a celoročný objem predaja sa zvýšil medziročne o takmer 15 % na približne 43.000 bytov. Najvýraznejší rast zaznamenali Trojmestie (aglomerácia Gdanska, Gdyne a Sopotu) a Varšava.
Podľa údajov poľského štatistického úradu GUS zverejnených vo štvrtok (22. 1.) developeri v decembri 2025 začali výstavbu 8842 bytov, čo je medziročne o 7,8 % viac. Za celý rok 2025 však počet začatých bytov klesol o 14,9 %, zatiaľ čo počet bytov odovzdaných do užívania medziročne vzrástol o 7,6 %.
Analytici upozorňujú, že k oživeniu prispelo najmä znižovanie úrokových sadzieb, ktoré v roku 2025 klesli spolu o 175 bázických bodov na 4 %. To postupne zlepšilo dostupnosť hypotekárnych úverov a aktivitu kupujúcich. Zároveň očakávajú, že vysoká ponuka prinúti developerov k ďalším zľavám, akciám a úpravám cien. Priemerná cena za meter štvorcový v novom byte vo Varšave je podľa denníka Rzeczpospolita 18.700 zlotých (4446 eur).
(1 EUR = 4,2063 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
