Rekordná úroda zemiakov v Belgicku farmárom radosť nepriniesla
Autor TASR
Geer 1. novembra (TASR) - Belgicko, ktoré sa preslávilo zemiakovými hranolkami, čaká tento rok rekordná úroda zemiakov. Ale pre farmárov to nie je dôvod na oslavu. Dôvodom je pokles cien zemiakov, čiastočne v dôsledku zníženia exportu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Podľa odhadu poľnohospodárskej skupiny Belpotato by farmári mali tento rok vyprodukovať približne päť miliónov ton zemiakov. To je o 11 % viac ako v roku 2024 a len tesne menej ako pol tony na obyvateľa.
Tento míľnik prichádza na pozadí stabilného nárastu plochy vyčlenenej na pestovanie zemiakoch, ktorý je poháňaný odvetvím mrazených hranoliek. Ale to teraz pociťuje tlak amerických ciel a rastúcu konkurenciu z Ázie. „Sme v bode zlomu,“ povedal pre AFP tajomník Belpotato Pierre Lebrun s tým, že „globálne trhy kupujú menej európskych hranoliek.“
Vyprážané zemiaky sú národným jedlom a symbolom hrdosti v Belgicku. Krajina je posiata „friteriami“ alebo „frituren“, podnikmi, ktoré sa špecializujú na hranolky. Belgicko premenilo svoju obľúbenú pochúťku na obrovský komerčný úspech. Toto odvetvie sa v uplynulých desaťročiach rýchlo rozrástlo. Belgicko je v súčasnosti najväčším európskym producentom a najväčším svetovým predajcom hranoliek.
V roku 2024 vyviezlo predvarené a mrazené zemiakové výrobky v hodnote viac ako 3 miliardy eur, čo bolo trojnásobne viac ako v roku 2015, podľa európskeho štatistického úradu Eurostat.
Stabilný globálny apetít a rozmach rýchleho občerstvenia v Ázii a na Blízkom východe podnietili investície, povedal Christophe Vermeulen, generálny riaditeľ obchodnej skupiny Belgapom. „Ako komodita sú hranolky veľmi populárne. Keď rastie populácia a stredná trieda, rastie aj dopyt po hranolkách,“ poznamenal Vermeulen.
Keďže sa továrne snažili vyrábať stále viac hranoliek, ceny zemiakov dosiahli za ostatné dva roky historické maximum, čo vyvolalo ošiaľ medzi farmármi. Kúpili viac pôdy alebo si ju prenajali od susedov na pestovanie zemiakov. Celkovo producenti v Belgicku, ale aj vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku, ktorí tiež zásobujú belgických výrobcov hranoliek, tento rok pridali k svojim pozemkom 40.000 hektárov. Ale situácia sa zmenila.
Výrobcov mrazených hranolčekov, ktorí majú „leví podiel“ na spotrebe zemiakov, utrpeli trojitý zásah: od zavedenia dovozných ciel na kľúčovom trhu v USA, cez silné euro, ktoré poškodilo export, až po rast konkurentov v Indii, Číne a Egypte, povedal Vermeulen.
Vývoz mrazených hranolčekov klesol za rok do konca júna 2025 o 6,1 %. Väčšina zemiakov sa predáva prostredníctvom sezónnych zmlúv uzatvorených pred zberom úrody. Na tzv. voľnom trhu, kde sa predáva zvyšok, však rekordná produkcia spôsobila prudký pokles cien, na približne 15 eur za tonu. To je oveľa menej ako vrchol v minulom roku, zhruba 600 eur za tonu.
Hoci sezónne zmluvy s výrobcami hranolčekov chránia príjmy mnohých farmárov, viacerí budú musieť prehodnotiť svoje investície a pripraviť sa na náročné rokovania v budúcom roku. „Belgický zemiakový priemysel je v režime resetovania,“ uzavrel Vermeulen.
