Rekordné ceny elektriny naštartovali investície do úsporných riešení

Bratislava 25. júna (TASR) - Aktuálne udalosti na Ukrajine, ale aj environmentálne ciele EÚ spôsobujú prudký nárast cien energií. To vyvoláva vo firmách záujem o investície do nových úsporných riešení, ktorých návratnosť sa rastom cien energií skrátila napríklad pri výmene osvetlení za úsporné LED svetlá aj na menej ako päť rokov. Rastie záujem aj o fotovoltické elektrárne spojené s batériovým úložiskom, uviedla poradenská spoločnosť BDO.



"Koronakríza a jej následky, plán odstavovania jadrových elektrární a tepelných elektrární na fosílne palivá, ceny emisných povoleniek, nedostatočné množstvo disponibilnej elektriny či geopolitické napätie a výrobný boom. To všetko prinútilo podniky hľadať nové možnosti fungovania," skonštatoval partner BDO Marek Priesol.



Napríklad spoločnosť Železiarne Podbrezová zrealizovala komplexnú výmenu výrobného osvetlenia za 200.000 eur s 2,5-ročnou návratnosťou a úsporou energií na úrovni až 60 %. Podľa Priesola ide o najjednoduchšie opatrenie na úsporu energií. Ďalšou možnosťou je vybudovanie fotovoltickej elektrárne pre vlastnú spotrebu, optimálne spojenej s batériovým úložiskom. Takúto investíciu doplnenú inteligentným riadením batériového úložiska od slovenského startupu Fuergy zrealizovala napríklad spoločnosť Muller Textiles Slovakia z Humenného či prešovská potravinárska spoločnosť Delika.



Firmy budujú elektrárne s výkonom do maximálnej rezervovanej kapacity odberu, no v čase, keď fotovoltické články nedodávajú energiu a prevádzka odoberá elektrinu prioritne zo siete, baterka im slúži na vykrývanie špičkových odberov. Práve prekročenie výšky dohodnutého odberu je pre firmy najdrahšie.



Riešenie uskladňovania energie zároveň slúži ako zábezpeka neprerušovaného chodu prevádzky pri výpadku dodávky energií. "Ochota investovať do zelených energetických riešení už nie je iba o udržateľnosti. Momentálna situácia na Ukrajine prinútila implementovať do firemných stratégií aj zaistenie bezpečnosti dodávok energií a súvisiacich služieb," dodáva Peter Gunda z BDO.