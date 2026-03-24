Rekordný záujem o superodpočet, firmy ušetrili vyše 56 miliónov eur
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Desiaty ročník superodpočtu na výskum a vývoj priniesol rekordný počet firiem, ktoré využili túto daňovú úľavu. Za rok 2024 si ju doteraz uplatnilo 546 subjektov, čo je najviac od jej zavedenia v roku 2015. Firmy na daniach ušetrili spolu viac ako 56 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
Celkovo firmy realizovali 1651 výskumno-vývojových projektov, pričom hodnota uplatneného superodpočtu dosiahla 268,3 milióna eur. Oproti roku 2023 pribudli najmä väčšie projekty. Počet superodpočtov nad 100.000 eur vzrástol o 29 na celkových 328, čo predstavuje 60 % všetkých prípadov. Rovnako sa vyrovnal rekord v počte miliónových superodpočtov, ktorých je za rok 2024 zatiaľ 49.
Doposiaľ boli Finančnou správou SR zverejnené štyri zoznamy superodpočtov za rok 2024. Aktuálny marcový zoznam obsahuje superodpočty uplatnené v daňových priznaniach podaných v štvrtom kvartáli roka 2025.
„Desiaty ročník priniesol viacero rekordov, najmä v počte subjektov. Objemové ukazovatele však zatiaľ prekonané neboli, keďže rekordy drží rok 2021 s dvojnásobnou sadzbou superodpočtu,“ uviedla analytička CRIF Jana Šnircová. Dodala, že prekonať historicky najvyšší superodpočet viac ako 65 miliónov eur, ktorý si v roku 2021 uplatnila spoločnosť U. S. Steel Košice, bude veľmi náročné.
Poradie najväčších čerpateľov ovplyvnil najnovší zoznam najmä príchodom spoločnosti Siemens Healthcare. Tá si uplatnila superodpočet vo výške 15,3 milióna eur a zaradila sa na druhé miesto za rafinérsku spoločnosť Slovnaft s takmer 22,9 milióna eur. Medzi zaujímavé prípady patrí aj firma Kronospan, ktorá si za rok 2024 uplatnila viac ako 4,6 milióna eur. Spoločnosť si dlhodobo uplatňuje superodpočty na rovnaké projekty a za posledných päť rokov takto čerpala takmer 22 miliónov eur.
Tento ročník superodpočtu je podľa Šnircovej už teraz najúspešnejší z pohľadu počtu zapojených subjektov. „Podstatné je, že si náklady na výskum a vývoj dokázalo uplatniť historicky najviac firiem. Zároveň rastie podiel veľkých projektov, ktoré môžu zásadne zvýšiť ich konkurencieschopnosť,“ dodala.
Pri superodpočtu si firma uplatní náklady na výskum a vývoj v účtovníctve raz ako bežný daňový náklad a následne ich v daňovom priznaní odpočíta od základu dane druhýkrát v celej ich výške.
