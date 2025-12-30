< sekcia Ekonomika
Rekordným výkonom akcií firma General Motors prekonala Teslu či Ford
Generálna riaditeľka GM Mary Barrová napriek tomu tvrdí, že akcie automobilky sú vzhľadom na jej hospodárske výsledky výrazne podhodnotené.
Autor TASR
Detroit 30. decembra (TASR) - Akcie automobilky General Motors (GM) sú na ceste stať sa v tomto roku najlepšie sa vyvíjajúcimi akciami v automobilovom sektore USA. Ich hodnota zažíva svoj najlepší rok od vynorenia sa detroitskej spoločnosti z bankrotu v roku 2009. Doteraz zdraželi o viac ako 55 % na rekordných viac ako 80 dolárov (67,99 eura) za akciu, čím prekonali vlaňajší medziročný rast, ktorý bol na úrovni 48,3 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Akcie konkurenčných amerických automobiliek sa od začiatku roka posilnili podstatne menej. Napríklad Tesla stúpla o 17 % a Ford Motor o 34 %. Generálna riaditeľka GM Mary Barrová napriek tomu tvrdí, že akcie automobilky sú vzhľadom na jej hospodárske výsledky výrazne podhodnotené. Štvrťročný upravený zisk firmy na akciu totiž za ostatných päť rokov prekonal odhady Wall Street v každom kvartáli okrem druhého štvrťroka 2022.
Akcie GM však zaznamenali rast aj v dôsledku niektorých externých faktorov. Napríklad administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uvoľnila normy pre spotrebu paliva a emisie v USA a opätovne prerokovala obchodnú dohodu s Južnou Kóreou, ktorá je významným výrobným centrom GM.
(1 EUR = 1,1766 USD)
