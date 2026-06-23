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Rekreáciu si vlani doprialo 2,9 milióna Slovákov
Ich počet sa medziročne mierne znížil o 1,3 %, do hodnôt spred pandémie chýbalo ešte takmer 14 %.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Rekreáciu či inú formu pobytu s prenocovaním na Slovensku alebo v zahraničí si v roku 2025 doprialo 2,9 milióna Slovákov, čo predstavovalo 64,5 % obyvateľov Slovenska starších ako 15 rokov. Ich počet sa medziročne mierne znížil o 1,3 %, do hodnôt spred pandémie chýbalo ešte takmer 14 %. Išlo však o druhý najlepší rok v šesťročnej bilancii od vypuknutia pandémie. V rokoch 2016 až 2019 počet dovolenkárov presahoval tri milióny obyvateľov SR za rok. Vyplýva to z výstupov ročného zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, o ktorom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najpočetnejšou cestovateľskou skupinou z hľadiska vekovej štruktúry zostali naďalej obyvatelia SR vo veku 25 až 44 rokov (1,12 milióna osôb). Takmer celý medziročný úbytok počtu cestujúcich osôb bol spôsobený seniormi. Cestovalo len necelých 362.000 osôb vo veku 65 a viac rokov, čo bolo medziročne o 8 % (32.000 osôb) menej. Oproti predkovidovému obdobiu ich bolo menej až o viac ako 26 %.
Celkovo absolvovalo v roku 2025 pobyt v rámci Slovenska (výlučne, prípadne kombinovane so zahraničnými dovolenkami) takmer 2,4 milióna Slovákov. Táto skupina tvorila viac ako 80-percentný podiel zo všetkých účastníkov cestovného ruchu za osobným účelom nad 15 rokov. Medziročne išlo o nepatrný pokles počtu osôb (-0,6 %), v porovnaní s rokom 2019 ich bolo až o 483.000 osôb menej (-17 %).
Počet cestovateľov výlučne v rámci Slovenska sa medziročne zvýšil o necelých 90.000 osôb na 1,31 milióna cestujúcich. V porovnaní s rokom 2024 vzrástol počet osôb iba v tejto skupine cestujúcich Slovákov, a to o 7,3 %. Zároveň však boli počty osôb o viac ako 8 % nižšie ako v predpandemickom roku 2019. Kategória dovolenkárov cestujúcich výlučne doma tvorila minulý rok takmer 45 % zo všetkých cestovateľov.
Do zahraničia (výlučne, prípadne kombinovane s domácimi dovolenkami) cestovalo v roku 2025 celkovo 1,6 milióna Slovákov nad 15 rokov. Ich počet medziročne klesol o viac ako 7 %. V porovnaní s rokom 2019 ubudlo až 350.000 osôb, čo bol pokles o takmer 18 %.
Ďalšiu skupinu tvorili osoby, ktoré cestovali iba do zahraničia. Na predĺžený víkend či dovolenku sa výlučne do zahraničia vybralo 577.000 Slovákov, ich počet sa medziročne mierne znížil o 4,2 %. Naopak, oproti cestovateľsky úspešnému roku 2019 to bolo o necelých 12.000 osôb viac, teda nárast o viac ako 2 %.
Cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnilo 1,6 milióna osôb, čo predstavovalo 36 % populácie SR vo veku nad 15 rokov. Počet necestujúcich osôb vzrástol medziročne mierne (o 3 %) a súčasne bol výrazne, o 45 %, vyšší ako v poslednom roku pred pandémiou (roku 2019). Až polovica všetkých osôb uviedla ako hlavný dôvod necestovania finančné dôvody. Tretina osôb uviedla ako dôvod neúčasti zdravotné dôvody, ich počet sa medziročne zvýšil len o 3 %. Vysoký medziročný nárast, o 40 % zaznamenali aj osoby, ktoré necestovali kvôli rodinným dôvodom.
Najpočetnejšou cestovateľskou skupinou z hľadiska vekovej štruktúry zostali naďalej obyvatelia SR vo veku 25 až 44 rokov (1,12 milióna osôb). Takmer celý medziročný úbytok počtu cestujúcich osôb bol spôsobený seniormi. Cestovalo len necelých 362.000 osôb vo veku 65 a viac rokov, čo bolo medziročne o 8 % (32.000 osôb) menej. Oproti predkovidovému obdobiu ich bolo menej až o viac ako 26 %.
Celkovo absolvovalo v roku 2025 pobyt v rámci Slovenska (výlučne, prípadne kombinovane so zahraničnými dovolenkami) takmer 2,4 milióna Slovákov. Táto skupina tvorila viac ako 80-percentný podiel zo všetkých účastníkov cestovného ruchu za osobným účelom nad 15 rokov. Medziročne išlo o nepatrný pokles počtu osôb (-0,6 %), v porovnaní s rokom 2019 ich bolo až o 483.000 osôb menej (-17 %).
Počet cestovateľov výlučne v rámci Slovenska sa medziročne zvýšil o necelých 90.000 osôb na 1,31 milióna cestujúcich. V porovnaní s rokom 2024 vzrástol počet osôb iba v tejto skupine cestujúcich Slovákov, a to o 7,3 %. Zároveň však boli počty osôb o viac ako 8 % nižšie ako v predpandemickom roku 2019. Kategória dovolenkárov cestujúcich výlučne doma tvorila minulý rok takmer 45 % zo všetkých cestovateľov.
Do zahraničia (výlučne, prípadne kombinovane s domácimi dovolenkami) cestovalo v roku 2025 celkovo 1,6 milióna Slovákov nad 15 rokov. Ich počet medziročne klesol o viac ako 7 %. V porovnaní s rokom 2019 ubudlo až 350.000 osôb, čo bol pokles o takmer 18 %.
Ďalšiu skupinu tvorili osoby, ktoré cestovali iba do zahraničia. Na predĺžený víkend či dovolenku sa výlučne do zahraničia vybralo 577.000 Slovákov, ich počet sa medziročne mierne znížil o 4,2 %. Naopak, oproti cestovateľsky úspešnému roku 2019 to bolo o necelých 12.000 osôb viac, teda nárast o viac ako 2 %.
Cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnilo 1,6 milióna osôb, čo predstavovalo 36 % populácie SR vo veku nad 15 rokov. Počet necestujúcich osôb vzrástol medziročne mierne (o 3 %) a súčasne bol výrazne, o 45 %, vyšší ako v poslednom roku pred pandémiou (roku 2019). Až polovica všetkých osôb uviedla ako hlavný dôvod necestovania finančné dôvody. Tretina osôb uviedla ako dôvod neúčasti zdravotné dôvody, ich počet sa medziročne zvýšil len o 3 %. Vysoký medziročný nárast, o 40 % zaznamenali aj osoby, ktoré necestovali kvôli rodinným dôvodom.