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Rekreačné nehnuteľnosti lákajú aj ako investícia, ich ceny sa líšia
Realitní odborníci očakávajú, že záujem o chaty a chalupy bude počas leta pokračovať.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Časť kupujúcich nevníma rekreačné nehnuteľnosti len ako miesto na oddych. Atraktívne lokality s dobrou turistickou infraštruktúrou a celoročným využitím zostávajú zaujímavé aj z investičného pohľadu, najmä na krátkodobé prenájmy. Ceny rekreačných nehnuteľností na Slovensku sa v posledných rokoch výrazne líšia podľa lokality, štandardu a investičného potenciálu. Trh možno rozdeliť najmä na tradičné chaty a chalupy a na moderné rekreačné apartmány v horských destináciách, informovala realitná spoločnosť Remax.
V segmente chát a chalúp sa najlacnejšie ponuky pohybujú približne od 8000 do 20.000 eur, ide najmä o staršie alebo technicky nevyhovujúce objekty v odľahlejších lokalitách. „Bežná trhová cena dobre udržiavaných rekreačných nehnuteľností sa pohybuje medzi 80.000 a 150.000 eur. Atraktívnejšie objekty v lepších lokalitách dosahujú ceny 150.000 až 300.000 eur, luxusné chalupy v najvyhľadávanejších oblastiach, ako sú Vysoké Tatry, Malá Fatra či Liptov, sa bežne pohybujú v rozmedzí 300.000 až 1.000.000 eur a viac,“ priblížila cenové rozdiely spoločnosť. Typický „stred trhu“ predstavuje približne 100.000 až 200.000 eur za chatu v dobrom technickom stave.
Druhým výrazne rastúcim segmentom sú rekreačné apartmány v horských a turisticky exponovaných lokalitách, najmä vo Vysokých Tatrách, v Jasnej, na Liptove či v okolí Brezna. Menšie alebo nižšie štandardné jednotky sa pohybujú v cenovom rozpätí 150.000 až 250.000 eur. Priemerné apartmány dosahujú ceny 250.000 až 450.000 eur, prémiové projekty s polohou typu „ski-in/ski-out“ vo Vysokých Tatrách môžu dosahovať 450.000 až 700.000 eur a viac. Regionálne sa napríklad v oblasti Brezna a Liptova ceny pohybujú okolo 200.000 až 250.000 eur, pričom vo Vysokých Tatrách nie je výnimkou úroveň nad 400.000 eur.
„Trh rekreačných nehnuteľností na Slovensku vykazuje jasnú polarizáciu medzi dostupnejšími objektmi a vysoko prémiovými investičnými nehnuteľnosťami v najatraktívnejších horských lokalitách. Oživenie segmentu rekreačných nehnuteľností prichádza paralelne s postupnou stabilizáciou celého realitného trhu,“ uviedol Remax. Kupujúcim pomáha širšia ponuka, stabilnejšie ceny a mierne priaznivejšie podmienky financovania. Oproti obdobiu pandemického boomu majú viac času na rozhodovanie a väčší priestor na vyjednávanie.
Pandémia vytvorila rekordný dopyt po rekreačných nehnuteľnostiach. „V súčasnosti sa trh vracia do normálu. Kupujúci majú viac možností na výber, viac porovnávajú a výrazne viac vyjednávajú o cene. Na druhej strane, kvalitné chaty a chalupy v atraktívnych lokalitách si svoju hodnotu stále držia,“ vysvetlila spoločnosť.
Realitní odborníci očakávajú, že záujem o chaty a chalupy bude počas leta pokračovať. Najväčšiu šancu na úspešný predaj budú mať nehnuteľnosti s realistickou cenou, dobrým technickým stavom a možnosťou okamžitého využívania bez potreby ďalších investícií.
V segmente chát a chalúp sa najlacnejšie ponuky pohybujú približne od 8000 do 20.000 eur, ide najmä o staršie alebo technicky nevyhovujúce objekty v odľahlejších lokalitách. „Bežná trhová cena dobre udržiavaných rekreačných nehnuteľností sa pohybuje medzi 80.000 a 150.000 eur. Atraktívnejšie objekty v lepších lokalitách dosahujú ceny 150.000 až 300.000 eur, luxusné chalupy v najvyhľadávanejších oblastiach, ako sú Vysoké Tatry, Malá Fatra či Liptov, sa bežne pohybujú v rozmedzí 300.000 až 1.000.000 eur a viac,“ priblížila cenové rozdiely spoločnosť. Typický „stred trhu“ predstavuje približne 100.000 až 200.000 eur za chatu v dobrom technickom stave.
Druhým výrazne rastúcim segmentom sú rekreačné apartmány v horských a turisticky exponovaných lokalitách, najmä vo Vysokých Tatrách, v Jasnej, na Liptove či v okolí Brezna. Menšie alebo nižšie štandardné jednotky sa pohybujú v cenovom rozpätí 150.000 až 250.000 eur. Priemerné apartmány dosahujú ceny 250.000 až 450.000 eur, prémiové projekty s polohou typu „ski-in/ski-out“ vo Vysokých Tatrách môžu dosahovať 450.000 až 700.000 eur a viac. Regionálne sa napríklad v oblasti Brezna a Liptova ceny pohybujú okolo 200.000 až 250.000 eur, pričom vo Vysokých Tatrách nie je výnimkou úroveň nad 400.000 eur.
„Trh rekreačných nehnuteľností na Slovensku vykazuje jasnú polarizáciu medzi dostupnejšími objektmi a vysoko prémiovými investičnými nehnuteľnosťami v najatraktívnejších horských lokalitách. Oživenie segmentu rekreačných nehnuteľností prichádza paralelne s postupnou stabilizáciou celého realitného trhu,“ uviedol Remax. Kupujúcim pomáha širšia ponuka, stabilnejšie ceny a mierne priaznivejšie podmienky financovania. Oproti obdobiu pandemického boomu majú viac času na rozhodovanie a väčší priestor na vyjednávanie.
Pandémia vytvorila rekordný dopyt po rekreačných nehnuteľnostiach. „V súčasnosti sa trh vracia do normálu. Kupujúci majú viac možností na výber, viac porovnávajú a výrazne viac vyjednávajú o cene. Na druhej strane, kvalitné chaty a chalupy v atraktívnych lokalitách si svoju hodnotu stále držia,“ vysvetlila spoločnosť.
Realitní odborníci očakávajú, že záujem o chaty a chalupy bude počas leta pokračovať. Najväčšiu šancu na úspešný predaj budú mať nehnuteľnosti s realistickou cenou, dobrým technickým stavom a možnosťou okamžitého využívania bez potreby ďalších investícií.