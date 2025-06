Rekreačné poukazy by v tomto roku mohli dosiahnuť rekordné čerpanie

Bratislava 16. júna (TASR) - Rekreačné poukazy by mohli v tomto roku dosiahnuť rekordné čerpanie. Spoločnosť Benefit Plus očakáva, že by to mohla priniesť legislatívna zmena, ktorá umožnila využívať rekreačné poukazy aj pre rodičov zamestnancov. Podľa spoločnosti obľúbenosť poukazov na Slovensku rastie, ľudia ich využívajú najmä na pobyty v hoteloch a penziónoch či na detské tábory.



„Rozšírenie okruhu oprávnených osôb pri rekreačných poukazoch prinesie podľa nášho očakávania ich rekordné využitie. Už teraz vidíme významný nárast v čerpaní takmer vo všetkých kategóriách,“ uviedol Vladimír Višňovský zo spoločnosti Benefit Plus.



Dáta spoločnosti ukázali, že rekreačné poukazy sú najviac využívané na pobyty v hoteloch a penziónoch. Táto kategória tvorí približne 75 % ich využitia. Najpopulárnejšie sú pritom akvaparky či ubytovanie s wellness. Ľudia najčastejšie využívajú poukazy na pobyty vo Vysokých a Nízkych Tatrách, Štiavnických vrchoch, v okolí Rajeckých Teplíc či v Patinciach.



Podľa spoločnosti stúpa aj počet tých, ktorí si vďaka rekreačným poukazom doprajú relax v kúpeľoch. Kúpeľné pobyty predstavujú 8 až 9 % z čerpania. Priemerná hodnota objednávky vlani dosiahla 367 eur.



Záujem je podľa spoločnosti aj o využívanie rekreačných poukazov na preplatenie časti nákladov za detský tábor. Detské tábory podľa dát spoločnosti dlhodobo tvoria približne 2,5 % čerpania. V prvom štvrťroku tohto roka boli objednávky na úrovni takmer 5 %. Obľúbené sú podľa spoločnosti najmä plavecké a futbalové tábory, ale aj umelecké, jazykové či vzdelávacie pobyty. „Aj keď má táto kategória dlhodobo najnižšiu priemernú hodnotu objednávky, táto hodnota každoročne rastie a môže tak ilustrovať zdražovanie cien táborov pre deti,“ uviedol Višňovský.



Menej sú poukazy využívané na zájazdy a rekreácie. Aktuálne tvoria približne 6 % z čerpania. Počas leta však podľa Višňovského čerpanie môže narásť.



Rekreačné poukazy dovolenkári podľa Višňovského využívajú aj na pobyty na chatách, chalupách či v kempoch. Táto kategória si podľa dát spoločnosti drží podiel 5 % z celkovej ponuky. Rastie pritom záujem o moderné formy rekreácie, ako je glamping. „Zrejme aj kvôli tejto forme rekreácie pozorujeme skokový nárast v priemernej výške objednávky z 302 eur na 370 eur v tomto roku. Lacnejšie varianty ako kempy a karavany sa v posledných rokoch využívajú minimálne,“ doplnil Višňovský.



Nárok na rekreačný príspevok vo výške 275 eur ročne majú zamestnanci firiem s viac ako 49 zamestnancami, ktorých pracovný pomer trvá viac ako dva roky. Menšie firmy môžu príspevok poskytovať dobrovoľne. Cieľom rekreačných poukazov je podpora domáceho cestovného ruchu a motivácia ľudí aktívne tráviť voľný čas na Slovensku.