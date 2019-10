Rekreačný poukaz priniesol ubytovateľom viac tržieb aj administratívy

Bratislava 22. októbra (TASR) – Ubytovacie zariadenia zažili najlepšiu letnú sezónu od roku 2009. Hlavným problémom príspevku na rekreáciu je pritom administratívna náročnosť, pri elektronických rekreačných poukazoch zasa provízie. Na jesennej HORECA konferencii v Žiline o tom diskutovali členovia Asociácie hotelov a reštaurácií (AHRS) Slovenska.



Podľa asociácie je zrejmé, že tento rok bude jedným z najlepších pre sektor cestovného ruchu. V júli a auguste dosiahli ubytovacie zariadenia medziročne o viac ako 20 % vyššie tržby. "Faktorov, ktoré tento rok potiahli dobré čísla, je viacero. V neposlednom rade však svoju úlohu zohral aj príspevok na rekreáciu," poznamenal generálny manažér AHRS Marek Harbuľák.



Potvrdili to výsledky prieskumu realizovaného v októbri AHRS v spolupráci s Asociáciou moderných benefitov (AMOBE), ktorého výsledky boli prezentované v utorok na jesennej HORECA konferencii v Žiline. Až 60 % respondentov z radov ubytovacích zariadení a oblastných organizácií cestovného ruchu buď úplne, alebo skôr súhlasilo s tým, že sa príspevok prejavil na lepšej vyťaženosti ubytovacích lôžok. Takmer polovica v prieskume uviedla, že išlo o nových klientov ich ubytovacieho zariadenia.



"Výzvou pre ubytovacie zariadenia do budúcnosti je ako pritiahnuť hostí s rekreačným poukazom aj mimo hlavných sezón. To je, samozrejme, otázka nastavenia pobytových balíčkov a v neposlednom rade ich marketingu na zamestnancov s príspevkom," podotkol Harbuľák. Podľa prieskumu totiž ponúka špeciálne pobytové balíčky šité na mieru hosťom s príspevkom na rekreáciu iba 24 % respondentov.



Hotelieri na konferencii hovorili aj o tom ako lepšie využiť príspevok na rekreáciu. Respondenti v prieskume potvrdili, že jedným z hlavných problémov je stále administratívna náročnosť vyúčtovania pobytu hradeného cez príspevok na rekreáciu. "Až 72 % respondentov sa často stretáva s požiadavkou hosťa na úpravu alebo dokonca dodatočnú opravu vystaveného účtu za pobyt tak, aby bol v súlade s požiadavkami jeho zamestnávateľa. To je pre hotel alebo penzión, samozrejme, časový a v neposlednom rade finančný náklad," zdôraznil Harbuľák.



Nižšiu administratívnu náročnosť z pohľadu respondentov prieskumu ponúka elektronická forma príspevku – elektronické rekreačné poukazy. Pri elektronickej forme totiž emitent elektronického rekreačného poukazu vopred nastavuje formu účtovných dokladov pri podpísaní zmluvy s ubytovacím zariadením.



"Samozrejme pritom vychádza z požiadaviek zákona a sú vopred akceptované zamestnávateľmi, ktorí pre svojich zamestnancov objednajú elektronické rekreačné poukazy. V prípade zamestnávateľov je najčastejším dôvodom preferencie elektronického poukazu práve nižšia administratívna náročnosť a flexibilita aj využitia príspevku na karte ich zamestnancami," ozrejmil prezident AMOBE Štefan Petrík. Ubytovatelia však opakovane v prieskume spomenuli otázku výšky provízie za elektronické rekreačné poukazy.