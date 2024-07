Rekvalifikácie absolvuje viac bývalých baníkov v Trenčianskom kraji

Trenčín/Prievidza 2. júla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) navýšil rozpočet na projekt rekvalifikácií bývalých zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) a Slovenských elektrární (SE), ktorí prišli v dôsledku ukončenia ťažby uhlia o zamestnanie. Zmenu si vyžiadalo navýšenie počtu účastníkov zo strany baní a naopak, do projektu sa zapojilo menej zamestnancov SE. Úpravu rozpočtu schválili krajskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (1. 7.).



Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. pomáha zamestnancom uplatniť sa na trhu práce po tom, čo prišli o zamestnanie. "Pôvodne sa do projektu malo zapojiť spolu 620 zamestnancov za HBP a 80 za SE. Vzhľadom na zmeny v záujme a nárast záujmu zo strany zamestnancov HBP bol finálny počet účastníkov zvýšený na 800 a úmerne k tomu bol zvýšený aj celkový rozpočet národného projektu," uviedla vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.



O navýšenie rozpočtu požiadala krajská samospráva sprostredkovateľský orgán, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Celkový rozpočet projektu sa navýšil o viac ako dva milióny eur na 14.410.388,37 eura. Pre TSK to bude po novom 2.219.811,10 eura, HBP 11.158.554,24 eura a SE 1.032.023,03 eura. V nadväznosti na navýšenie rozpočtu stúplo i spolufinancovanie zo strany kraja o približne 9400 eur.



"Zvýšenie rozpočtu TSK sa týka zvýšenia počtu účastníkov, ktorým sa preplácajú výdavky na kurzy a kraj sa na nich podieľa spolufinancovaním vo výške osem percent, ako i výdavkov spojených s administráciou projektu, teda nákladov na projektový tím na Úrade TSK," konkretizovala Lamačková.



Do projektu rekvalifikácií je podľa nej aktuálne zapojených viac ako 720 účastníkov s tým, že od pondelka do neho nastúpili ďalší účastníci, ich počet sa navýši aj od 1. augusta. "Keďže projekt musí byť ukončený do 31. decembra tohto roka, už neočakávame ďalší nárast. Celkovo pôjde o 750 účastníkov," dodala.