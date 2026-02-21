< sekcia Ekonomika
Rekvalifikáciu absolvujú poslední baníci a zamestnanci elektrární
Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. realizuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci s HBP a Slovenskými elektrárňami (SE).
Autor TASR
Prievidza 21. februára (TASR) - Rekvalifikačný program pre zamestnancov, ktorí prichádzajú o prácu v dôsledku útlmu ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre, vstúpil do svojej poslednej etapy. Zapojili sa do neho poslední zostávajúci baníci a zamestnanci elektrární.
Ivan Karsten pracoval pre Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) 17 rokov, vyzdvihol, že sa v rámci projektu účastníci naučia niečo o sebe, naučia sa napísať životopis, motivačný list. „Človek si utriedi v hlave, čo by mohol robiť, ak bude ďalej pracovať,“ uviedol Karsten.
Zmenu uvítal Radoslav Guláš, podľa ktorého práca v bani nebola zlá, ale už bola namáhavá. „Ťahá mi na 50, už to bolo pre mňa fyzicky náročnejšie. Chcel by som robiť niečo pokojnejšie, napríklad údržbára v podniku či školníka,“ priblížil.
Projekt je zameraný na zmiernenie sociálnych a ekonomických dosahov na zamestnancov HBP a Elektrárne Nováky v dôsledku ukončenia banskej činnosti. „Cieľom je umožniť posledným zamestnancom rekvalifikovať sa a uplatniť sa na trhu práce v regióne hornej Nitry,“ povedala tútorka Monika Hajduková.
Posledná skupina 33 účastníkov sa do národného projektu podľa nej zapojila začiatkom tohto roka, aktivity ukončia v júni. „Nejde vo veľkej miere o zamestnancov baní, ktorí pracovali v podzemí, tí sú zastúpení len v minimálnej miere. Prevažne ide o vedúcich, manažérov, pracovníkov s technických zameraním, mechanikov, elektrotechnikov,“ konkretizovala.
Celý proces rekvalifikácie v poslednom kole bude trvať polroka a začal sa fázou bilancie kompetencií. „Následne s účastníkmi pracujú tútorky, ktoré im pomáhajú nájsť konkrétne kurzy a rekvalifikácie, komunikujú s poskytovateľmi vzdelávacích kurzov, vykonávajú administratívu a hlavne sú im podporou počas celej cesty, keďže nejde o jednoduchý proces,“ priblížila Hajduková.
Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. realizuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci s HBP a Slovenskými elektrárňami (SE). Financuje ho z Programu Slovensko v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu.
V rámci dvoch národných projektov bolo preplatených takmer 1200 odborných kurzov a kurzov mäkkých zručností. Rekvalifikáciami doteraz prešlo 880 účastníkov, z toho väčšinu tvorili zamestnanci baní, ale zapojilo sa aj 45 bývalých zamestnancov SE.
Podmienkou projektu je, aby každý účastník prioritne absolvoval odborné vzdelávanie. Z realizovaných odborných kurzov prevládajú najmä tie s technickým zameraním, bývalí pracovníci však absolvovali aj kurzy na pozície tatéra, kuchára, cukrára, pracovníka SBS či záhradníka so zameraním na permakultúru. Odborné vzdelanie si môžu doplniť aj kurzami na rozvoj mäkkých zručností. Na každého účastníka pripadá suma 1500 eur.
