Rekvalifikáciu pre budúce zamestnanie absolvovalo 7 pracovníkov baní

Prievidza/Trenčín 23. marca (TASR) - Prípravu na svoje budúce povolanie v rámci národného projektu v súvislosti s transformáciou hornej Nitry po útlme baníctva absolvovalo doposiaľ sedem pracovníkov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP). Traja si už našli ďalšie zamestnanie. Informovala o tom vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Martina Lamačková.



"Prvých sedem baníkov ukončilo polročný cyklus, vzhľadom na pandemickú situáciu sme im umožnili absolvovať odborné kurzy aj po ukončení šesťmesačnej adaptačnej fázy, aby sme naplnili podstatu projektu," povedala Lamačková.



Medzitým sa do projektu zapojili ďalšie desiatky pracovníkov, spolu je tak do projektu podľa nej zapojených viac ako 50 ľudí. Baníci z podzemia to ešte nie sú, stále ide o súvisiace zamestnania. "Z tých, ktorí sa do projektu zapojili počas adaptačnej fázy majú prví traja už ďalšie zamestnanie. Ďalší v týchto dňoch absolvujú rekvalifikačné kurzy, sú to prvé kurzy na tzv. mäkké zručnosti so zameraním na počítačové zručnosti. Ďalšie, ktoré evidujeme, sú SBS kurzy, záujem je o opatrovníctvo a vyberali sme i zváračskú školu," priblížila Lamačková.



Projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra realizuje TSK v spolupráci s mestami Prievidza, Handlová, Nováky a HBP. Jeho podstatou je zvýšenie adaptability končiacich zamestnancov baní prostredníctvom rekvalifikácie a zvyšovania osobných zručností.



Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré v tejto súvislosti schválili na svojom rokovaní v pondelok (21. 3.) trenčianski krajskí poslanci, ustanovuje podmienky vyplácania príspevku účastníkom projektu.