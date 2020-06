Remišová: Balík pomoci po kríze využijeme na zásadnú obnovu Slovenska

Bratislava 5. júna (TASR) – Balík finančnej pomoci pre členské krajiny Európskej únie (EÚ) po koronakríze musí Slovensko zodpovedne použiť na zásadnú obnovu. Táto pomoc by mala smerovať do pretvorenia ekonomiky na inovatívnu, zelenšiu a zdravšiu ekonomiku, ktorá zabezpečí obyvateľom kvalitnejší život. Uviedla to v piatok na brífingu v Národnej rade (NR) SR podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (Za ľudí).



Zdôraznila, že tieto peniaze bude musieť SR aj splácať, preto ich nesmie premrhať. Strana Za ľudí bude podľa Remišovej presadzovať, aby obnova priniesla ľudom zdravší život, aby obnova bola rozumná, férová a aby sa dotkla všetkých regiónov. Rovnako chce, aby priniesla investície do infraštruktúry, ciest aj služieb. "Kríza nás ekonomicky vyčerpala, ale zároveň to berieme ako príležitosť," poznamenala.



Obnova by zároveň podľa nej mala byť aj vizionárska. Skonštatovala, že kostrou slovenského priemyslu je v súčasnosti automobilový priemysel. "My sa potrebujeme dívať do budúcnosti. Potrebujeme investovať do elektromobility, batérií, do nových technológií, digitalizácie, vedy, výskumu a inovácií," dodala.