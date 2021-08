Remišová: Boj proti korupcii v informatizácii prináša výsledky

Bratislava 6. augusta (TASR) - Informatizácia bola počas vlád Smeru-SD synonymom bezbrehého rozkrádania, korupcie a plytvania prostriedkami občanov. Vyhlásila to ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v reakcii na zverejnené závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý preveroval kyberprojekt bývalého úradu nominantov Smeru-SD Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho. Zároveň avizuje práce na potrebných legislatívnych zmenách v tejto oblasti.



"Po svojom nástupe do funkcie som občanom sľúbila, že urobím poriadok v štátnom IT, ktoré bolo počas minulých vlád symbolom nízkej kvality a vysokých nákladov, ako aj symbolom korupcie. Jedným z prvých krokov bolo iniciovanie kontroly projektu za vyše 50 miliónov eur, ktorý spustilo ešte predchádzajúce vedenie, a teda politici Smeru. Kontrola NKÚ ukázala rozsiahle pochybenia, ktoré ukázali netransparentnosť, porušovanie pravidiel, ale aj podozrenia z trestnej činnosti. Projekt má preto na stole polícia, neznamená to ale, že preverovanie zmlúv a projektov v IT oblasti sa skončilo," pokračovala Remišová.



Aktuálne zistenia ukázali podľa nej problém utajovaných miliónových zmlúv, netransparentné verejné obstarávania a plytvanie financiami Slovenska a Európskej únie. "Aj preto som sa dnes dohodla s riaditeľom NKÚ Karolom Mitríkom na uskutočnení pracovného stretnutia, ktorého výsledkom bude návrh legislatívnych zmien na stanovenie podmienok uzatvárania zmlúv a zverejňovania všetkých skutočností potrebných na transparentnú a dôslednú verejnú kontrolu," uzavrela Remišová.



Ako konštatoval NKÚ v piatok na základe záverov z kontroly projektu z oblasti kybernetickej bezpečnosti na riešenie incidentov, používanie štátnych a európskych peňazí nesmie byť plošne utajované. Poslancom odporúča, aby požiadali vládu o úpravu platnej legislatívy tak, že zákonom budú stanovené jasné pravidlá pre povinné zverejňovanie rámcových zmlúv aj v prípade obstarávania akýchkoľvek služieb či tovarov, ktoré sa realizujú z verejných a európskych zdrojov v utajenom režime.



Po kontrole kybernetických projektov za bezmála 53 miliónov eur zistili štátni kontrolóri viacero nedostatkov. Od realizácie verejného obstarávania, transparentnosti výberu dodávateľa až po finančné riadenie projektu zo strany bývalého Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). "NKÚ svoje zistenia odstúpil orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie v súvislosti s machináciami pri verejnom obstarávaní a porušením povinností pri správe cudzieho majetku," dodal kontrolný úrad.



Bývalý podpredseda vlády pre informatizáciu Richard Raši v reakcii pre TASR uviedol, že o tom, čo má a čo nemá byť utajované, nemôžu rozhodovať úradníci z NKÚ a ani politici, ale odborníci a experti, ktorí projekt pripravujú. "Mohlo by sa totiž stať, že projekt by vyšiel navnivoč, keby boli prezradené dôležité informácie, ktoré majú chrániť bezpečnosť informačných systémov," uzavrel Raši.