Remišová: Do IT sektora chceme prilákať viac žien

Bratislava 9. októbra (TASR) - Vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) by chcela do IT sektora prilákať viac žien. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Svet informačných technológií nie je len mužská záležitosť. Preto sa MIRRI zhostilo úlohy hlavného partnera celoslovenského podujatia Girl’s Day, ktoré zorganizovalo občianske združenie Aj Ty v IT," vysvetlil rezort.



Cieľom akcie bolo motivovať študentky stredných škôl k vysokoškolskému štúdiu informačno-komunikačných technológií a zároveň im ukázať, aká zaujímavá môže byť kariéra v oblasti IT sektora. Hoci dnes väčšinu absolventov vysokých škôl tvoria práve ženy, v slovenskom IT sektore ich pracuje stále menej, ako je priemer EÚ, podotkol rezort.



"V súčasnej digitálnej dobe je dlhodobá nízka miera zastúpenia žien v IT sektore problémom nás všetkých," myslí si Remišová. V mnohých, ešte donedávna čisto mužských sférach, podľa Remišovej ženy už ukázali, akým vedia byť prínosom a ako dokážu posúvať spoločnosť vpred. "Preto som veľmi rada, že ako ministerka pre informatizáciu, som mohla túto zmysluplnú akciu podporiť. Verím, že štúdium informačných technológií bude atraktívne pre čoraz viac študentiek, ktoré po skončení štúdia nájdu v tomto strategickom sektore aj uplatnenie," podotkla ministerka.



Na tohtoročnom podujatí Girl’s Day sa zúčastnilo 440 študentiek vo veku od 15 do 19 rokov z celého Slovenska. "Aj napriek nepriaznivej situácii spôsobenej pandémiou sa podarilo zabezpečiť takmer 40 prednášok, workshopov a webinárov naprieč celým Slovenskom," vyčíslil rezort. Ako uzavrel, v oblasti informačných technológií dnes na Slovensku pracuje iba 13,7 % žien, čo je pod celoeurópskym priemerom (17,2 %).