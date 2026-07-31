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Remišová: EK navrhla vziať akreditáciu PPA aj pre zlú kontrolu zdrojov
Zdôraznila, že minister Takáč vtedy popieral akékoľvek zlyhania, ale podľa nových zistení, ktoré získala Remišová na základe poslaneckej interpelácie, sa ukazuje, že Takáč hrubo zavádzal.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Jedným z dôvodov, pre ktoré Európska komisia (EK) navrhla odobratie akreditácie pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), ktorá spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Richarda Takáča (Smer-SD), bola nedostatočná kontrola európskych zdrojov zo strany ministerstva a slabá vymožiteľnosť európskych peňazí pri nezrovnalostiach. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí)). MPRV a PPA na vyjadrenia Remišovej nereagovali.
Zdôraznila, že minister Takáč vtedy popieral akékoľvek zlyhania, ale podľa nových zistení, ktoré získala Remišová na základe poslaneckej interpelácie, sa ukazuje, že Takáč hrubo zavádzal. V PPA podľa nej od roku 2024 nedokázali totiž u Takáča vymôcť pri pochybných dotáciách a zistených nezrovnalostiach až 12,4 milióna eur.
Poslankyňa upozornila, že kontrola nezrovnalostí, ale hlavne vymožiteľnosť peňazí v PPA je na veľmi slabej úrovni. „Od roku 2024 malo byť kontrolami PPA zistených 1903 nezrovnalostí, celkovo v sume 21.395.246,33 eura. Je pritom otázkou, v akej kvalite boli kontroly vykonané a či v skutočnosti suma reálnych nezrovnalostí či podvodných projektov nie je oveľa vyššia. Zo zistenej sumy sa podarilo vymôcť naspäť iba 8,9 milióna eur, čo nie je ani 42 % z celkovej sumy. Kde je zvyšných 12,4 milióna eur,“ zdôraznila Remišová.
Upozornila, že štatistiky samotného MPRV ukazujú vysoké sumy problematických dotácií práve pri projektových podporách, čo sú podpory typu „haciendy“, „Fafokany“ a podobné pochybné projekty.
„Z celkového počtu 1903 zistených nezrovnalostí sa projektových podpôr malo týkať len 61 z nich. Zistené nezrovnalosti pri projektových podporách však predstavujú hodnotu až vo výške 12.559.776,15 eur, pričom naspäť vymôcť finančné prostriedky sa podarilo len v 18 prípadoch, čo predstavuje sumu len 1.176.862,99 eur. To je iba 9,37 % z celkového objemu zistených nezrovnalostí. Toto je absolútny debakel ministra Takáča, kde nielenže najväčší objem spôsobených škôd je hlavne pri pochybných projektových podporách, ale pri ich vymáhaní je PPA absolútne bezzubá a nedokázala vymôcť naspäť ani 10 % z problematických dotácií,“ podčiarkla poslankyňa.
„Len pre porovnanie, pri tzv. priamych podporách (podpora podľa obhospodarovanej pôdy, počtu alebo druhu zvierat alebo pestovaných plodín) kontrolóri od roku 2024 zistili 1786 nezrovnalostí a prostriedky sa podarilo vymôcť späť až v 1616 prípadoch, čo je úspešnosť 88,5 %. Najväčším problémom sú teda projektové podpory, kde celé roky peniaze tečú do podvodných schém, k ‚našim ľuďom‘ a strácajú sa v čiernej diere, čo potvrdzujú aj tieto štatistiky Takáčovho rezortu,“ dodala Remišová.
Zdôraznila, že minister Takáč vtedy popieral akékoľvek zlyhania, ale podľa nových zistení, ktoré získala Remišová na základe poslaneckej interpelácie, sa ukazuje, že Takáč hrubo zavádzal. V PPA podľa nej od roku 2024 nedokázali totiž u Takáča vymôcť pri pochybných dotáciách a zistených nezrovnalostiach až 12,4 milióna eur.
Poslankyňa upozornila, že kontrola nezrovnalostí, ale hlavne vymožiteľnosť peňazí v PPA je na veľmi slabej úrovni. „Od roku 2024 malo byť kontrolami PPA zistených 1903 nezrovnalostí, celkovo v sume 21.395.246,33 eura. Je pritom otázkou, v akej kvalite boli kontroly vykonané a či v skutočnosti suma reálnych nezrovnalostí či podvodných projektov nie je oveľa vyššia. Zo zistenej sumy sa podarilo vymôcť naspäť iba 8,9 milióna eur, čo nie je ani 42 % z celkovej sumy. Kde je zvyšných 12,4 milióna eur,“ zdôraznila Remišová.
Upozornila, že štatistiky samotného MPRV ukazujú vysoké sumy problematických dotácií práve pri projektových podporách, čo sú podpory typu „haciendy“, „Fafokany“ a podobné pochybné projekty.
„Z celkového počtu 1903 zistených nezrovnalostí sa projektových podpôr malo týkať len 61 z nich. Zistené nezrovnalosti pri projektových podporách však predstavujú hodnotu až vo výške 12.559.776,15 eur, pričom naspäť vymôcť finančné prostriedky sa podarilo len v 18 prípadoch, čo predstavuje sumu len 1.176.862,99 eur. To je iba 9,37 % z celkového objemu zistených nezrovnalostí. Toto je absolútny debakel ministra Takáča, kde nielenže najväčší objem spôsobených škôd je hlavne pri pochybných projektových podporách, ale pri ich vymáhaní je PPA absolútne bezzubá a nedokázala vymôcť naspäť ani 10 % z problematických dotácií,“ podčiarkla poslankyňa.
„Len pre porovnanie, pri tzv. priamych podporách (podpora podľa obhospodarovanej pôdy, počtu alebo druhu zvierat alebo pestovaných plodín) kontrolóri od roku 2024 zistili 1786 nezrovnalostí a prostriedky sa podarilo vymôcť späť až v 1616 prípadoch, čo je úspešnosť 88,5 %. Najväčším problémom sú teda projektové podpory, kde celé roky peniaze tečú do podvodných schém, k ‚našim ľuďom‘ a strácajú sa v čiernej diere, čo potvrdzujú aj tieto štatistiky Takáčovho rezortu,“ dodala Remišová.