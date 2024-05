Remišová: Eurofondy sa vyčerpali vďaka opatreniam, ktoré som presadila

Bratislava 23. mája (TASR) - Eurofondy sa podarilo vyčerpať na viac ako 100 % vďaka opatreniam, ktoré presadila ešte bývalá vláda. Uviedla to opozičná poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) s tým, že bez iniciatív, ktoré ako vtedajšia ministerka investícií presadila, by Slovensko nemalo najlepšie čerpanie eurofondov v histórii SR. Reagovala tak na štvrtkové vyjadrenia ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD) o čerpaní eurofondov z programového obdobia 2014-2020.



"Pán Raši uvádza, že vďaka nemu sa podarilo zachrániť eurofondy, ale každý racionálne uvažujúci človek vie, že otázka čerpania eurofondov nie je otázkou jedného, ani dvoch mesiacov, ako to chce ľuďom nahovoriť. Eurofondy sa podarilo vyčerpať vďaka dvom zásadným rozhodnutiam, ktoré som ja osobne presadila v Bruseli," uviedla Remišová.



Pripomenula, že jedným z opatrení bola možnosť použiť eurofondy na zmiernenie migračnej krízy a preplatiť štátu a samosprávam výdavky. "Druhým zásadným opatrením, ktoré sme vyrokovali priamo s predsedníčkou EK, bol môj návrh, aby sa z eurofondov mohla preplatiť pomoc ľudom s drahými energiami," doplnila Remišová.



Minister Raši vo štvrtok kritizoval svojich predchodcov za pomalé čerpanie eurofondov v predchádzajúcich rokoch, ale aj za prekročenie finančného limitu v IROP. Podľa Remišovej toto opatrenie - takzvané nadkontrahovanie - priamo odporúča EK práve preto, aby sa vyčerpali všetky eurofondy a nič neprepadlo.



"Nerozumiem tomu vyplakávaniu vlády, že štát teraz musí prispieť samosprávam zo štátneho rozpočtu na školy, škôlky, nemocnice či cesty. Veď samotný Hlas celé štyri roky kričal, že chce pre samosprávy viac peňazí a teraz, keď im má zaplatiť zmysluplné projekty pre občanov, ktoré navyše prešli prísnym hodnotením kvality, tak vyplakávajú a nechcú ich zaplatiť," uviedla Remišová.



Podľa exministerky investícií nové eurofondy dostala súčasná aj úradnícka vláda kompletne pripravené a vyrokované. "Pod mojim vedením sme boli jedna z prvých šiestich krajín EÚ, ktorá mala kompletne ukončené programovanie a to aj napriek tomu, že európska legislatíva meškala pol roka," doplnila Remišová.