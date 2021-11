Remišová: Európska prokuratúra bude preverovať slovenský kyberprojekt

Bratislava 10. novembra (TASR) – Jeden z najväčších kybernetických projektov na Slovensku z čias vlády Petra Pellegriniho, keď bol za informatizáciu zodpovedný vtedajší vicepremiér Richard Raši (obaja Hlas-SD), za vyše 50 miliónov eur bude vyšetrovať Európska prokuratúra. Povedala to vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) pred stredajším rokovaním vlády. Považuje za smutné, že to bude prvý veľký prípad, ktorý novovzniknutý európsky orgán vyšetruje.



Remišová vyzdvihla, že ona sama požiadala dávnejšie Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR o preverenie projektu, pričom ten zistil pochybenia. "Ak budeme musieť tieto peniaze vracať - pretože to bol eurofondový projekt – tak digitálni lídri Richard Raši a Peter Pellegrini jednoducho okradli občanov Slovenskej republiky o 52 miliónov eur," povedala Remišová.







Dodala, že na vládu tiež prichádza s návrhom riešení vendor lock-in zmlúv, ktoré ostali štátu tiež po pôsobení Rašiho a Pellegriniho. Ide o zmluvy, ktoré štát podpísal so súkromnými subjektmi a v ktorých sa zaväzuje, že duševné vlastníctvo ostáva danému subjektu, čiže štát je bezmocný napríklad pri nejakých zmenách.