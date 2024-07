Remišová: Externí audítori majú pre rezort odrobiť za rok 30.800 hodín

Bratislava 25. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR uzavrelo realizačnú zmluvu na poradenské služby v oblasti auditu, podľa ktorej by mali traja externí audítori zabezpečiť pre MIRRI za 12 mesiacov 30.800 hodín prác. Upozornila na to vo štvrtok opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) s tým, že jeden človek by tak musel za deň odpracovať 33 hodín. Rezort investícií tvrdí, že ide o klamstvo. Pracovať nemajú len traja experti, ale tím ľudí. Rámcová zmluva bola podľa MIRRI podpísaná ešte v roku 2020 za bývalej vlády pod vedením hnutia OĽANO (dnešné hnutie Slovensko).



"Podľa zverejnenej zmluvy by mali traja experti zabezpečiť ministerstvu za 12 mesiacov 30.800 hodín prác, pričom jeden konzultant má za rok odpracovať až 12.000 hodín, teda tisíc hodín mesačne. Aj keby pracoval každý deň v mesiaci, musel by každý deň pracovať až 33 hodín," priblížila Remišová. Pripomenula, že za 30.800 osobohodín práce troch ľudí má MIRRI zaplatiť dodávateľom 2,28 milióna eur.



Rezort investícií však oponuje, že zmluva bola podpísaná ešte v roku 2020 za bývalej vlády. "Keby pani Remišová vedela čítať zmluvy s porozumením, tak by sa dozvedela, že rámcovú zmluvu podpísal jej stranícky kolega Roman Mikulec v roku 2020, a keby poznala zákony, vedela by, že od nikoho iného nemôžeme audítorské služby čerpať, len od firiem, ktoré zazmluvnil bývalý minister za OĽANO. Dokonca aj ceny sú dané v Mikulcovej zmluve. Samozrejme, že audit nebudú robiť traja experti, ale celý tím ľudí a ich odmena je stanovená v zmluve, ktorú podpísal Mikulec na 60 až 90 eur za hodinu práce," reagoval minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).



Remišová pripustila, že štát je v niektorých situáciách odkázaný na externé poradenské služby. Podľa bývalej ministerky za jej pôsobenia na MIRRI externé služby využívali vtedy, keď práce nebolo možné zvládnuť pomocou interných kapacít. "Kým práca jedného odborníka na ministerstve stojí aj pri nákladoch 5000 eur mesačne za rok 60.000 eur, pán Raši za jedného konzultanta za rok zaplatí viac ako 800.000 eur," uviedla Remišová.



Raši však tvrdí, že nezávislý audit nemôžu vykonávať zamestnanci ministerstiev, ale tretie strany. "A keby pani Remišová aspoň trochu rozumela riadeniu rezortu a informatizácii, vedela by, že sú činnosti, medzi ktoré patrí aj nezávislý audit, ktoré nemôžu vykonávať zamestnanci ministerstiev, ale tretie strany. Elementárne pochopenie úlohy rezortu, transparentnosť a nezávislé posúdenie ďalšou stranou boli za Remišovej vládnutia na rezorte potláčané," reagoval Raši.