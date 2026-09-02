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Remišová: Farmárom vysychá úroda, R. Takáč zakladá komisiu
Remišová dodala, že Takáč by mal okamžite vyhlásiť pripravené eurofondové výzvy a predstaviť plán, ktoré závlahové sústavy štát obnoví, za koľko a dokedy.
Autor TASR
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Farmárom vysychajú polia, padajú úrody a roky čakajú na funkčné závlahy. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) im na stredajšej veľkolepo nazvanej „agro-vláde“ v Nitre priniesol riešenie - založí ďalšiu komisiu. Na samotnú obnovu závlah pritom vláda vyčlenila nula eur. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí)
„Keď problém nechceš vyriešiť, založ naň komisiu. Takáč túto starú politickú poučku dotiahol do dokonalosti. Farmári potrebujú dostať vodu na polia a opraviť rozpadnuté závlahy. Namiesto toho dostali Roberta Fica (Smer-SD) na čele ďalšej komisie. To sa im už minister môže rovno smiať do tváre,“ vyhlásila Remišová.
Upozornila, že Fico pritom dnes potvrdil, že vláda uvažuje o PPP projekte na obnovu závlah za približne 500 miliónov eur. Podľa premiéra by súkromný investor závlahy zafinancoval a následne 20 až 30 rokov prevádzkoval, pričom štát by mu každý rok platil. Fico pritom podľa nej klame a zavádza, keď sa dnes tvári, že vláda so šejkami v oblasti závlah nič nerieši - spoluprácu so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) si vláda otvorila už medzivládnou dohodou a samotný Fico po júlovej návšteve prezidenta SAE verejne potvrdil, že s ním rokoval o PPP projekte v slovenskom poľnohospodárstve súvisiacom so zavlažovaním, dodala.
Za škandalózne považuje Remišová tvrdenie Takáča, že štát nemá na rekonštrukciu závlah zdroje „ani z európskych zdrojov“ a jeho vlastné ministerstvo má pritom pripravené tri eurofondové výzvy na hydromeliorácie za minimálne 32 miliónov eur. Podľa Remišovej je preto absurdné, že vláda namiesto využitia dostupných európskych peňazí hľadá súkromného investora na projekt za približne pol miliardy eur.
Remišová upozornila aj na ďalšie rozhodnutie vlády. Fico oznámil zvýšenie priamych platieb poľnohospodárom v roku 2027 o 77,7 milióna eur. Nejde podľa nej však o nové peniaze, ktoré našla Ficova vláda, ale o možnosť, ktorú Slovensku poskytla EÚ.
Remišová dodala, že Takáč by mal okamžite vyhlásiť pripravené eurofondové výzvy a predstaviť plán, ktoré závlahové sústavy štát obnoví, za koľko a dokedy. Vláda musí zároveň zverejniť podmienky pripravovaného PPP modelu a vysvetliť, prečo hľadá súkromného investora na desaťročia, keď nevyužíva dostupné európske zdroje.
„Keď problém nechceš vyriešiť, založ naň komisiu. Takáč túto starú politickú poučku dotiahol do dokonalosti. Farmári potrebujú dostať vodu na polia a opraviť rozpadnuté závlahy. Namiesto toho dostali Roberta Fica (Smer-SD) na čele ďalšej komisie. To sa im už minister môže rovno smiať do tváre,“ vyhlásila Remišová.
Upozornila, že Fico pritom dnes potvrdil, že vláda uvažuje o PPP projekte na obnovu závlah za približne 500 miliónov eur. Podľa premiéra by súkromný investor závlahy zafinancoval a následne 20 až 30 rokov prevádzkoval, pričom štát by mu každý rok platil. Fico pritom podľa nej klame a zavádza, keď sa dnes tvári, že vláda so šejkami v oblasti závlah nič nerieši - spoluprácu so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) si vláda otvorila už medzivládnou dohodou a samotný Fico po júlovej návšteve prezidenta SAE verejne potvrdil, že s ním rokoval o PPP projekte v slovenskom poľnohospodárstve súvisiacom so zavlažovaním, dodala.
Za škandalózne považuje Remišová tvrdenie Takáča, že štát nemá na rekonštrukciu závlah zdroje „ani z európskych zdrojov“ a jeho vlastné ministerstvo má pritom pripravené tri eurofondové výzvy na hydromeliorácie za minimálne 32 miliónov eur. Podľa Remišovej je preto absurdné, že vláda namiesto využitia dostupných európskych peňazí hľadá súkromného investora na projekt za približne pol miliardy eur.
Remišová upozornila aj na ďalšie rozhodnutie vlády. Fico oznámil zvýšenie priamych platieb poľnohospodárom v roku 2027 o 77,7 milióna eur. Nejde podľa nej však o nové peniaze, ktoré našla Ficova vláda, ale o možnosť, ktorú Slovensku poskytla EÚ.
Remišová dodala, že Takáč by mal okamžite vyhlásiť pripravené eurofondové výzvy a predstaviť plán, ktoré závlahové sústavy štát obnoví, za koľko a dokedy. Vláda musí zároveň zverejniť podmienky pripravovaného PPP modelu a vysvetliť, prečo hľadá súkromného investora na desaťročia, keď nevyužíva dostupné európske zdroje.