Remišová: Implementácia plánu obnovy a odolnosti je v žalostnom stave

Bratislava 26. júna (TASR) - Implementácia Plánu obnovy a odolnosti SR je v žalostnom stave. Viaceré ministerstvá čelia vážnym problémom a oneskoreniam, ktoré môžu viesť k významným finančným škodám. Uviedla to exministerka a v súčasnosti opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).



Upozornila, že podľa dokumentu, ktorý v stredu na vládu predložil vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD), vláda neplní stanovené míľniky a nevie zabezpečiť riadne plnenie úloh. Slovensko preto podľa nej môže prísť o miliardy eur. Kritizovala meškanie míľnikov na rezorte informatizácie, zdravotníctva, životného prostredia, vnútra či spravodlivosti.



Národná implementačná a koordinačná autorita identifikovala v pláne obnovy viaceré kritické míľniky. Kmec v stredu pred rokovaním vlády uviedol, že aktuálne prebieha intenzívna komunikácia s ministerstvami a piata žiadosť o platbu by mala byť podľa neho splnená. "Nie je to až také hrozné, v porovnaní s inými krajinami sme na tom dobre," podotkol.