Remišová: Informatizácia bude súčasťou nového ministerstva nezmenená

Bratislava 20. marca (TASR) – Oblasť informatizácie zo súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), bude v novom ministerstve pre investície a regionálny rozvoj zachovaná v stave, v akom je teraz. Pre TASR to uviedla Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá má byť na čele nového ministerstva.



Remišovej prvé kroky budú smerovať k oboznamovaniu sa s viac ako 50 IT projektmi, ktoré sú v tejto chvíli rozpracované a v rôznych etapách schvaľovania. „Chceme sa s nimi oboznámiť a jasne zadefinovať ich prínosy a návratnosť a rozhodnúť o ďalších prioritách,“ vysvetlila Remišová.



Za najpálčivejší problém považuje budúca šéfka ministerstva potrebu pritiahnutia motivovaných a stabilných odborníkov na úrad a aj do ostatných IT oddelení na ďalších ministerstvách a orgánoch štátnej správy.



„Budeme sa snažiť byť oveľa aktívnejší vo výkone funkcií ministerstva hlavne v oblasti koordinácie s ostatnými ministerstvami pri riadení existujúcich IT systémov a plánovaní nových. Naším cieľom bude oveľa efektívnejšie riadenie a centralizácia nadrezortného riadenia tam, kde to bude možné,“ dodala Remišová. Podľa nej bol totiž práve rezortizmus úradu doteraz prekážkou a spôsoboval fragmentáciu systémov.



„Dôsledkom je veľmi neefektívna a drahá prevádzka, ale hlavne zložitosť pri používaní. Chceme, aby systémy boli hlavne jednoduché a intuitívne na používanie. Aby naozaj boli nástrojom pre občanov, ale aj zamestnancov štátnej správy,“ dodala Remišová.



Odborníci zo sveta umelej inteligencie (AI) apelovali na novú vládu, aby podporila výskum a vývoj AI na Slovensku. Na margo tejto výzvy Remišová dodala, že z pohľadu nového ministerstva považujú AI za dôležitý smer. „Radi by sme si spolu s predstaviteľmi tejto iniciatívy zadefinovali aj merateľné ciele a zameranie pre aplikovanie AI v praxi. Napríklad v oblasti zdravotníctva a rýchlej diagnostiky môže znamenať veľmi rýchle prínosy pre špecialistov a, samozrejme, občanov,“ vyjadrila sa Remišová.