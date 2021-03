Remišová: Jednou z top výziev v MIRRI bolo upratovanie v eurofondoch

Bratislava 18. marca (TASR) – Upratovanie v eurofondoch považuje vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) za jednu z najväčších výziev, pred ktorými po nástupe do úradu stála. Uviedla to v rámci hodnotenia svojho prvého roka vo vláde a na poste šéfky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Remišová pripomenula, že čerpanie eurofondov za bývalých vlád bolo nedostatočné, preto nové nastavenie eurofondov a boj o každé euro v prospech Slovenska považuje od prvého dňa svojho pôsobenia vo vláde za strategické priority na čele rezortu.



"Keď sme pred rokom nastupovali do vlády, Slovensko malo z vyše 15-miliardového eurofondového balíka vyčerpaných iba niečo vyše 30 %. Zvyšné dve tretiny musíme využiť do troch rokov," podotkla Remišová s tým, že preto hneď po voľbách začala meniť prístup k riadeniu eurofondov.



Vyzdvihla napríklad škrtanie zbytočnej byrokracie a zjednodušenie tak, aby sa peniaze čo najľahšie a najrýchlejšie dostali na projekty, ktoré krajina potrebuje. "V regionálnom programe IROP sme zaviedli 40 opatrení, vďaka čomu sme proces čerpania pre žiadateľov zjednodušili a zrýchlili o pol roka. Takto sme vlani pre regióny zachránili 120 miliónov eur," pripomenula ministerka. Minulý rok sa tak podarilo čerpanie zvýšiť takmer o dve miliardy eur a v hlavných programov Slovensku neprepadli žiadne peniaze.



Za jeden z ďalších úspechov považuje Remišová uvoľnenie 109 miliónov eur pre kultúru v regiónoch, ktoré Európska komisia zablokovala v roku 2019 pre zásadné chyby.



"Podarilo sa nám presunúť 1,1 miliardy eur na boj s pandémiou a jej dôsledkami," pokračuje Remišová s tým, že vďaka tomu išlo napríklad 204 miliónov eur na podporu zdravotníckeho systému či 410 miliónov eur na udržanie zamestnanosti. Pripomenula tiež dohodu na prerozdelení ďalších 780 miliónov eur z balíka REACT-EU.



Zdôraznila, že do eurofondového procesu sa čoraz viac zapája odborná i laická verejnosť. Stalo sa tak aj pri partnerskej dohode, ktorá sa pripravuje na roky 2021 – 2027. Na samite EÚ sa v ňom Slovensku podarilo vyrokovať na toto obdobie takmer 13 miliárd eur. "To je na obyvateľa 2354 eur, teda tretia najvyššia suma spomedzi všetkých štátov Únie," ilustrovala ministerka.