Remišová: Kmecove výzvy treba zrušiť, Drucker by mal napraviť situáciu
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Obe výzvy bývalého podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca treba zrušiť, keďže aj Kmec priznal zlyhania a stranícke prepojenia podozrivo vybraných firiem, ktorým boli pridelené miliónové dotácie. Uviedla to vo štvrtok predsedníčka opozičnej strany Za ľudí Veronika Remišová. Zároveň vyzvala ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), ktorý je dočasne poverený vedením úradu, aby bezodkladne zrealizoval kroky na nápravu celej situácie.
Remišová hovorí, že ak Drucker plánuje rozdávať peniaze na výskumné projekty, mal by striktne dodržiavať vysoké štandardy, ktoré platia pre európske peniaze. „Ak nechce Drucker skončiť s takou hanbou ako jeho predchodca, mal by bezodkladne zaviesť štyri kľúčové zmeny, aby sa korupčné podozrenia už neopakovali,” uviedla Remišová.
Podľa nej by sa mali zapojiť do výskumných projektov spoločne s priemyslom aj vedecké a výskumné inštitúcie, do hodnotenia výzvy by mali byť zapojení aj zahraniční hodnotitelia a mali by byť nastavené prísnejšie kritériá pre firmy, pokiaľ ide o preukázanie už dosiahnutých výsledkov v oblasti výskumu. Zároveň musia byť podľa Remišovej výsledkom projektu povinné merateľné ukazovatele.
Strana Za ľudí uviedla, že bude pozorne sledovať kroky ministra Druckera s tým, že verejnosť sa neuspokojí so závermi auditu, ktorý si robí samotný úrad. „Stoosemdesiat miliónov eur sú obrovské peniaze, ktoré vláda vytiahla cez konsolidáciu od ľudí, živnostníkov a firiem. Nedovolíme, aby peniaze všetkých skončili opäť vo vreckách niekoľkých kamarátov strany Hlas-SD a žiadame, aby žiadne peniaze z týchto podozrivých výziev neboli vyplácané,” uzavrela Remišová.
