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Remišová kritizuje plán prestavby Zimného prístavu
Poslankyňa Národnej rady SR kritizovala transakciu za 170 miliónov eur, likvidáciu Zimného prístavu a zámer odovzdať pozemky investorom zo Spojených arabských emirátov bez akejkoľvek otvorenej súťaže.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Vláda pripravuje predaj strategického majetku Zimného prístavu arabským investorom. Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí) v utorok na tlačovej konferencii kritizovala transakciu za 170 miliónov eur, likvidáciu Zimného prístavu a zámer odovzdať tieto pozemky investorom zo Spojených arabských emirátov bez akejkoľvek otvorenej súťaže.
Ficova vláda odkúpila za 170 miliónov eur prístavný majetok, ktorý štát pred 24 rokmi sprivatizoval približne za 12 miliónov eur, priblížila Remišová. Podľa nej štát kúpil starý šrot, opotrebované koľajnice, žeriavy, pričom už v čase nákupu premiér vedel, že Zimný prístav chce zlikvidovať a uvoľniť pre miliardový developerský projekt arabských šejkov. „Toto politicky označujeme za zlodejinu storočia,“ povedala.
Štát si podľa Remišovej na kúpu prístavných zariadení požičal 165 miliónov eur, pričom ročné úroky vo výške 8,1 milióna eur prevyšujú príjem z ich spätného prenájmu spoločnosti SPaP. Tá po transakcii vykázala čistý zisk približne 96 miliónov eur. Remišová zároveň vyzvala ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) na zverejnenie znaleckého posudku, podmienok úveru a ďalších detailov obchodu.
Zimný prístav a Pálenisko sú podľa poslankyne funkčne prepojené. Koľajiská, cesty a inžinierske siete v Zimnom prístave slúžia aj na obsluhu ďalších častí prístavu. Ak sa súčasná infraštruktúra odstráni a Zimný prístav zlikviduje, štát bude musieť vybudovať nové koľaje, cesty, siete a náhradné prístavné kapacity.
Rámec dohody počíta s investíciou najmenej 250 miliónov eur do nového prístavu na Pálenisku a najmenej jednej miliardy eur do developerského projektu Zimného prístavu. Poslankyňa kritizovala, že projekty sa majú uskutočniť bez štandardného verejného obstarávania, verejnej súťaže alebo iného konkurenčného výberového konania. Vláda sa zároveň zaväzuje prijať legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na realizáciu projektov, zabezpečiť vydávanie potrebných povolení a v prípade potreby meniť už prijaté rozhodnutia.
Ako varovanie uviedla projekt Belgrade Waterfront v Srbsku, ktorý podľa nej sprevádzala kritika netransparentnosti, chýbajúcej verejnej súťaže a masové protesty. Pripomenula aj plánovaný projekt v Budapešti, ktorý vyvolal odpor pre pochybnosti o podmienkach projektu a napokon ho zastavili. Tieto skúsenosti ukazujú riziká veľkých investičných projektov bez otvorenej súťaže.
Remišová v súvislosti s touto transakciou oznámila podanie trestného oznámenia a žiadosti o kontrolu zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR. Zároveň chce podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a požiadať Európsku komisiu o posúdenie výnimiek z verejnej súťaže.
Bývalý riaditeľ odboru vodnej dopravy Matej Vaníček vyzval vládu, ministerstvo dopravy a Verejné prístavy Bratislava, aby zastavili kroky smerujúce k zrušeniu Zimného prístavu. Tvrdí, že jeho zánik bez adekvátnej náhrady by obmedzil vodnú dopravu aj fungovanie prístavu na Dunaji. Podľa neho doteraz predstavené riešenia nespĺňajú požiadavky na plnohodnotnú náhradu prístavných kapacít.
Ficova vláda odkúpila za 170 miliónov eur prístavný majetok, ktorý štát pred 24 rokmi sprivatizoval približne za 12 miliónov eur, priblížila Remišová. Podľa nej štát kúpil starý šrot, opotrebované koľajnice, žeriavy, pričom už v čase nákupu premiér vedel, že Zimný prístav chce zlikvidovať a uvoľniť pre miliardový developerský projekt arabských šejkov. „Toto politicky označujeme za zlodejinu storočia,“ povedala.
Štát si podľa Remišovej na kúpu prístavných zariadení požičal 165 miliónov eur, pričom ročné úroky vo výške 8,1 milióna eur prevyšujú príjem z ich spätného prenájmu spoločnosti SPaP. Tá po transakcii vykázala čistý zisk približne 96 miliónov eur. Remišová zároveň vyzvala ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) na zverejnenie znaleckého posudku, podmienok úveru a ďalších detailov obchodu.
Zimný prístav a Pálenisko sú podľa poslankyne funkčne prepojené. Koľajiská, cesty a inžinierske siete v Zimnom prístave slúžia aj na obsluhu ďalších častí prístavu. Ak sa súčasná infraštruktúra odstráni a Zimný prístav zlikviduje, štát bude musieť vybudovať nové koľaje, cesty, siete a náhradné prístavné kapacity.
Rámec dohody počíta s investíciou najmenej 250 miliónov eur do nového prístavu na Pálenisku a najmenej jednej miliardy eur do developerského projektu Zimného prístavu. Poslankyňa kritizovala, že projekty sa majú uskutočniť bez štandardného verejného obstarávania, verejnej súťaže alebo iného konkurenčného výberového konania. Vláda sa zároveň zaväzuje prijať legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na realizáciu projektov, zabezpečiť vydávanie potrebných povolení a v prípade potreby meniť už prijaté rozhodnutia.
Ako varovanie uviedla projekt Belgrade Waterfront v Srbsku, ktorý podľa nej sprevádzala kritika netransparentnosti, chýbajúcej verejnej súťaže a masové protesty. Pripomenula aj plánovaný projekt v Budapešti, ktorý vyvolal odpor pre pochybnosti o podmienkach projektu a napokon ho zastavili. Tieto skúsenosti ukazujú riziká veľkých investičných projektov bez otvorenej súťaže.
Remišová v súvislosti s touto transakciou oznámila podanie trestného oznámenia a žiadosti o kontrolu zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR. Zároveň chce podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a požiadať Európsku komisiu o posúdenie výnimiek z verejnej súťaže.
Bývalý riaditeľ odboru vodnej dopravy Matej Vaníček vyzval vládu, ministerstvo dopravy a Verejné prístavy Bratislava, aby zastavili kroky smerujúce k zrušeniu Zimného prístavu. Tvrdí, že jeho zánik bez adekvátnej náhrady by obmedzil vodnú dopravu aj fungovanie prístavu na Dunaji. Podľa neho doteraz predstavené riešenia nespĺňajú požiadavky na plnohodnotnú náhradu prístavných kapacít.