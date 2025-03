Remišová kritizuje Rašiho za obstarávanie elektronických formulárov

Bratislava 24. marca (TASR) - Niekdajšia šéfka rezortu investícií a opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) kritizuje dnes už bývalého ministra investícií Richarda Rašiho (Hlas-SD) za verejné obstarávanie na dodanie elektronických formulárov. Nepáči sa jej podľa nej vysoká cena ani údajná previazanosť úspešnej firmy GlobalTel so spoločnosťou Jump soft, ktorá sa chystá pre rovnakú zákazku z roku 2022 žalovať štát. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) už pre tento tender spred troch rokov chystá trestné oznámenie.



"Richard Raši na minulotýždňovej konferencii zabudol povedať, že potichu vyhlásil novú súťaž na projekt týchto istých formulárov, ktoré on kritizoval, za 3,4 milióna eur, pričom súťaž už prebehla, je už známy aj víťaz a je ním opäť firma GlobalTel, ktorá je prepojená s neúspešným uchádzačom z predchádzajúcej súťaže s firmou Jump soft, kde dokonca mala fungovať ako subdodávateľ," uviedla Remišová na pondelkovej tlačovej konferencii. Cena zákazky je tak takmer trojnásobná oproti súťaži z roku 2022.



Remišovej sa tiež nepozdáva, že na ukončenú súťaž ešte nie je podpísaná zmluva s víťaznou firmou. Raši podľa nej zmluvu pravdepodobne zámerne pred svojím odchodom z postu ministra nezverejnil a podpísanie nechal na stole novému rezortnému šéfovi Samuelovi Migaľovi (nezávislý) "ako darček na privítanie".



Raši v reakcii na obvinenia pripomenul, že nástroj na tvorbu elektronických formulárov je potrebný na rozbehnutie projektu digitalizácie 16 životných situácií, ktoré musia byť spustené do leta budúceho roku. Ak riešenie nebude funkčné, budú ohrozené stovky miliónov eur pre Slovensko z plánu obnovy a odolnosti. "Pripomínam, že pani Remišová za 1,2 milióna eur kúpila krabicové riešenie formulárov od firmy Adobe, ktoré za ďalších 1,3 milióna eur dala doprogramovať firme Slovensko IT, ktorá to však nezvládla. Škoda je teda 2,5 milióna eur. A toto riešenie je a aj zostane nefunkčné, preto sme v tomto prípade podali trestné oznámenie," uviedol Raši.



"Ak by som to zjednodušil, pani Remišová vyobstarávala model auta, do ktorého chcela dať dorobiť volant a motor, my sme obstarávali moderný automobil, na ktorom nebude jazdiť iba jeden vodič, ale bude ho môcť využívať ktokoľvek," dodal Raši.



MIRRI potvrdilo, že zmluva v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) zatiaľ nie je podpísaná a Migaľ sa s ňou chce podľa rezortu pred podpisom oboznámiť.