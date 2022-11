Remišová: Mandátny certifikát a ePečať už možno vybaviť v celej SR

Bratislava 10. novembra (TASR) - Mandátny certifikát je možné vydať už aj mimo pracoviska v Bratislave, po celej SR, so spoluprácou notárov. Informovala o tom vo štvrtok ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) na tlačovej konferencii.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR inovuje vydávanie daných certifikátov a kvalifikovaných ePečatí (KEPe) s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) a Notárskou komorou (NK) SR. Mandátny certifikát oprávňuje fyzickú osobu používať elektronický podpis inej osoby alebo orgánu verejnej moci a konať za nich alebo v ich mene. Na podanie žiadosti môže splnomocnenec využiť ktoréhokoľvek notára.



Klient si predtým musel sám zohnať a zakúpiť zariadenie na vydanie certifikátu, teda na podpis a pečať (QSCD), a dostaviť sa do sídla. Od podania žiadosti trvalo vydanie certifikátu aj sedem dní. "Napríklad riaditeľ školy z východu krajiny absolvoval hodiny cestovaním do hlavného mesta, aby si vybavil v sídle NASES certifikát," uviedla ministerka Remišová.



Podľa nového postupu najprv klient vyplní žiadosť u notára a zaplatí poplatok. NASES následne dostane elektronickú žiadosť, a potom použije QSCD zo svojho skladu a vydá naň certifikát. V ďalšom kroku zariadenie doručia klientovi. NASES následne zašle klientovi PIN a PUK kód ku QSCD do e-schránky, ktorá je na portáli Slovensko.sk, alebo poštou, podľa požiadaviek mandatára, vysvetlil generálny riaditeľ NASES Pavel Karel.



"Prirovnám to k vydávaniu bankovej karty, že klientovi príde už zariadenie, na ktorom bude uložený mandátny certifikát alebo elektronická pečať," povedal prezident NK Miroslav Gregor.



V procese klient najprv zašle žiadosť cez e-formulár. NASES potom zistí, či klient vlastní QSCD zariadenie. Ak ho nemá, zašle mu ho poštou. V prípade, že ho má, klient sprístupní online vydanie certifikátu cez self service portál, vysvetlila agentúra. Self service znamená, že je samoobslužný.



NASES pracuje aj na riešení, ktoré v priebehu budúceho roka prinesie vydávanie certifikátov na diaľku, respektíve online, založené na podobnom princípe ako pri vybavovaní občianskych preukazov, teda eID kariet a eID certifikátov k nim. Klient si s QSCD vydá certifikát sám z domu alebo z kancelárie cez samoobslužný portál.