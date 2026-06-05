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Remišová: Migaľ sa zľakol, na poslednú chvíľu zastavil podpis IT zmlúv
Aktuálne rozhodnutie nie je podľa nej prejavom zodpovednosti, ale paniky po tlaku opozície, odborníkov, verejnosti a po oznámení podania trestného oznámenia.
Autor TASR
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Bratislava 5. júna (TASR) - Opozičný tlak a trestné oznámenie mali zmysel. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) sa totiž zľakol trestnoprávnych následkov a na poslednú chvíľu zastavil podpis IT zmlúv. Uviedla to v piatok opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) v reakcii na rozhodnutie Migaľa dočasne zastaviť prípravu podpisu zmlúv na obnovu portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur.
„Ešte včera jeho ministerstvo pripravovalo podpis zmlúv za viac ako 90 miliónov eur, dnes zrazu hovorí o transparentnosti a potrebe poradiť sa s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Ak bolo všetko v poriadku, prečo projekt zastavil? A ak v poriadku nebol, prečo ho jeho ministerstvo vôbec tlačilo dopredu? Odpoveď je jednoduchá - išlo o ďalší pokus o megalúpež na štátnych IT zákazkách,“ vyhlásila Remišová.
Aktuálne rozhodnutie nie je podľa nej prejavom zodpovednosti, ale paniky po tlaku opozície, odborníkov, verejnosti a po oznámení podania trestného oznámenia. Zároveň však podľa nej dočasné zastavenie podpisu zmlúv nerieši podstatu škandálu.
„To, že Migaľ na pár dní odloží podpis, neznamená, že kauza zmizla. Práve naopak. Sám potvrdil, že s projektom je vážny problém. Verejnosť má právo vedieť, kto tieto zákazky pripravil, pre koho boli určené, prečo sa mali podpisovať bez dostatočných odpovedí a prečo minister konal až vtedy, keď sa začalo hovoriť o trestnoprávnych následkoch,“ dodala Remišová. Ministerstvo preto podľa nej musí okamžite zverejniť všetky dokumenty, stanoviská, analýzy, komunikáciu a podklady k pripravovaným zmluvám.
Ako v piatok informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, príprava projektu obnovy portálu Slovensko.sk sa dočasne zastaví. Minister Migaľ požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), aby zatiaľ neschválili podpis zmlúv na tento projekt a generálnu riaditeľku Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky. Minister chce okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí najskôr prediskutovať s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).
„Ešte včera jeho ministerstvo pripravovalo podpis zmlúv za viac ako 90 miliónov eur, dnes zrazu hovorí o transparentnosti a potrebe poradiť sa s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Ak bolo všetko v poriadku, prečo projekt zastavil? A ak v poriadku nebol, prečo ho jeho ministerstvo vôbec tlačilo dopredu? Odpoveď je jednoduchá - išlo o ďalší pokus o megalúpež na štátnych IT zákazkách,“ vyhlásila Remišová.
Aktuálne rozhodnutie nie je podľa nej prejavom zodpovednosti, ale paniky po tlaku opozície, odborníkov, verejnosti a po oznámení podania trestného oznámenia. Zároveň však podľa nej dočasné zastavenie podpisu zmlúv nerieši podstatu škandálu.
„To, že Migaľ na pár dní odloží podpis, neznamená, že kauza zmizla. Práve naopak. Sám potvrdil, že s projektom je vážny problém. Verejnosť má právo vedieť, kto tieto zákazky pripravil, pre koho boli určené, prečo sa mali podpisovať bez dostatočných odpovedí a prečo minister konal až vtedy, keď sa začalo hovoriť o trestnoprávnych následkoch,“ dodala Remišová. Ministerstvo preto podľa nej musí okamžite zverejniť všetky dokumenty, stanoviská, analýzy, komunikáciu a podklady k pripravovaným zmluvám.
Ako v piatok informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, príprava projektu obnovy portálu Slovensko.sk sa dočasne zastaví. Minister Migaľ požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), aby zatiaľ neschválili podpis zmlúv na tento projekt a generálnu riaditeľku Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky. Minister chce okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí najskôr prediskutovať s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).