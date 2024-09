Remišová: Minister investícií R. Raši vytvára ďalšie nepotrebné miesta

Bratislava 16. septembra (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) namiesto toho, aby riešil reálne problémy, ako sú eurofondy na zmiernenie dopadov povodní a ochranu životov a majetkov občanov, sa sústreďuje na vytváranie ďalších zbytočných úradníckych miest pre svojich straníkov a mlátenie prázdnej slamy. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) v reakcii na pondelňajšie vyjadrenia Rašiho v Košiciach.



"Jeho riadenie rezortu je pohromou, ktorá rozvoj Slovenska ohrozuje oveľa viac ako samotné prírodné živly," podotkla Remišová. Dodala, že Raši po roku od nástupu do funkcie opäť "objavil" regionálne centrá vlastného ministerstva, ale len na to, aby tam upratal ďalších nových nepotrebných úradníkov.



Vytváranie miest pre úradníkov v regionálnych centrách Remišová považuje za nezmyselný krok najmä v časoch šetrenia, keď vláda zvyšuje dane pre občanov.



Raši a splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová v pondelok v Košiciach informovali, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zvyšuje administratívne kapacity regionálnych centier o osem nových odborníkov na implementáciu investičných projektov. Ďalší experti budú v regiónoch k dispozícii na podporu mimovládnych organizácií a rozvoj občianskej spoločnosti.