Remišová: Minister Migaľ uzavrel netransparentný a nevýhodný nájom
Migaľ v utorok informoval, že MIRRI ušetrilo zmenou nájomnej zmluvy na priestory svojho úradu v budúcom roku 1,9 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) uzatvoril nájomnú zmluvu na priestory Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorá je netransparentná a nevýhodná. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (klub Slovensko - Za ľudí) v reakcii na Migaľove vyjadrenia, že MIRRI ušetrilo zmenou nájomnej zmluvy v budúcom roku 1,9 milióna eur.
„Zatiaľ čo my sme uzatvorili zmluvu tak, že bola transparentná verejná súťaž, do ktorej sa prihlásili viacerí záujemcovia, posúdil ju Útvar hodnoty za peniaze, pri výberovom procese bola Nadácia Zastavme korupciu a celý nájom prešiel vládou. Minister Migaľ sa rozhodol, že nájom ide uzavrieť nejakým pokútnym dodatkom na ďalších päť rokov za milióny eur. Suma môže dosiahnuť aj viac ako 15 miliónov eur bez verejnej súťaže, bez posúdenia Útvarom hodnoty za peniaze, bez akéhokoľvek schválenia vládou. Len tak si ide predĺžiť nájom a uzavrieť nový dodatok,“ priblížila Remišová, ktorá takýto postup považuje „za absolútne nehorázny“.
„Kým ja som vyjednala na rok a pol nájomné prázdniny, teda zľavu takmer 100 percent, on vyjednal zľavu len 50 %,“ spresnila.
Upozornila, že MIRRI si v čase konsolidácie prenajíma ďalšie poschodie s plochou 1400 m2 s odôvodnením, že vraj zamestnanci sa musia tlačiť v kancelárii. „MIRRI si prenajíma nové poschodie a ide si prenajímať ďalšie parkovacie miesta za cenu vyššiu ako sme prenajímali my,“ podčiarkla. Migaľ navyše podľa nej zakúpil nové terénne auto za 85.000 eur.
Nájom je podľa Remišovej obrovský podvod. „Je to nehorázne a podávam preto podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby to preveril,“ oznámila. Správne nie je podľa Remišovej indexácia zmluvy na 5 %. „Každý rozmýšľajúci človek vie, že žiadna inštitúcia nasledujúce roky nepredpokladá infláciu 5 %. Všetky inštitúcie sa zhodujú na tom, že bude smerovať k 2 %. To jeho zastropovanie indexácie má navyše platiť až od roku 2033,“ dodala.
Migaľ v utorok informoval, že MIRRI ušetrilo zmenou nájomnej zmluvy na priestory svojho úradu v budúcom roku 1,9 milióna eur. Zároveň v zmluve rezort podľa neho obmedzil ročné navýšenie nájmu z dôvodu inflácie maximálne na päť percent.
