Remišová: MIRRI na propagáciu SR použilo zábery z Ruska, spot stiahli

Bratislava 26. septembra (TASR) - V televíznom spote na propagáciu slovenských regiónov použilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) zábery z Ruska. Upozornila na to vo štvrtok opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). MIRRI priznalo, že dodávateľská agentúra v jednom zo štyroch spotov použila záber z fotobanky, ktorý mohol vzniknúť mimo Slovenska, spot preto z kampane stiahli.



"Richard Raši podpísal zmluvu na gigantickú marketingovú kampaň za štyri milióny eur, kde nezmyselnými sloganmi propaguje Slovensko a eurofondy. No zrejme u Rašiho viac myslia na kšefty, ako na profesionálnu prácu. Na propagáciu rozvoja slovenských regiónov si Richard Raši vybral zábery z Ruska, čo je mimoriadny trapas. Pre ministra Rašiho je to obrovská hanba aj pred partnermi z Európskej únie, keď za európske peniaze prezentujeme zábery z Ruska," uviedla Remišová.



Ministerstvo investícií priznalo, že v jednom zo spotov dodávateľská agentúra použila zábery z fotobanky, ktoré mohli vzniknúť mimo Slovenska. "O každej dobrej kampani sa hovorí a ani táto nie je výnimkou. V jednom zo štyroch spotov dodávateľská agentúra použila záber z fotobanky, ktorý mohol vzniknúť mimo Slovenska, čím porušila zadanie. Preto sme tento spot z kampane stiahli a agentúra ho musí prepracovať. Zároveň ďakujeme bývalému zamestnancovi, že nás na záber nepochádzajúci zo Slovenska upozornil," reagoval odbor komunikácie MIRRI.



Remišová tiež kritizovala, že zo sumy 2,7 milióna eur určenej na televíznu kampaň Slovensko je skvelé miesto pre život išlo 2,6 milióna eur súkromným televíziám a "len 128.000 eur štátnej televízii, ktorú musia platiť občania zo svojich daní".