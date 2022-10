Remišová: Na cezhraničnú spoluprácu s Poľskom pôjde 130 mil. eur

Bratislava 4. októbra (TASR) – Na projekty cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska pôjde 130 miliónov eur. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Európska komisia schválila program Interreg VI-A Poľsko-Slovensko na nové programové obdobie 2021 až 2027. Z rozpočtu programu vo výške takmer 130 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sa podporia projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-poľskom pohraničí. Prvé výzvy sa vyhlásia ešte do konca tohto roka. Úlohu národného orgánu v programe plní MIRRI.



"Dôležitým nástrojom na podporu regiónov sú tiež programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Program má na národnej úrovni na starosti práve MIRRI a som rada, že môžeme podporovať projekty, ktoré pomáhajú ľuďom, spájajú ich, zvyšujú kvalitu života v regiónoch," uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí).



V porovnaní s predloženým programom bol rozpočet schváleného programu navýšený o približne pol milióna eur z prostriedkov programu spolupráce Poľsko – Rusko, ktorý sa neuskutoční. Zároveň by v nasledujúcich rokoch malo z programu Poľsko - Rusko pribudnúť do programu Poľsko - Slovensko (PL – SK) ďalších približne 2,7 milióna eur.



Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom, a to životné prostredie, kultúrne a prírodné dedičstvo a cestovný ruch, doprava a komunikácie a spolupráca inštitúcií a obyvateľov pohraničia.



"S Poľskom nás spája nielen spoločné prírodné bohatstvo národných parkov Vysoké Tatry a Poloniny, a teda i zodpovednosť za zachovanie týchto prírodných krás pre budúce generácie. Popri ochrane prírody chceme spoločnými silami lepšie chrániť aj kultúrne dedičstvo a vytvárať tiež vhodné dopravné podmienky pre rozvoj cezhraničného turizmu. Práve do týchto oblastí budeme investovať v nasledujúcich rokoch z programu Interreg," dodala Remišová.



Územie, ktoré sa rozprestiera na oboch stranách Karpát, má rozlohu viac ako 39.000 km2. Do územia, ktorému sa venuje program Interreg PL – SK, patrí na slovenskej strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves. Na poľskej strane ide o okresy Krosno, Przemyśl, Osvienčim, Bielsko, Pszczyna, Rzeszów, Myślenice a Nový Sacz.



MIRRI dodalo, že v rámci programového obdobia 2014 až 2020 sa do cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska investovalo spolu 170 miliónov eur, z toho išlo asi 81 miliónov eur na projekty na Slovensku. Spolu sa zrealizovalo alebo ešte stále realizuje 91 väčších projektov a 436 mikroprojektov.