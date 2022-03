Remišová: Na riešenie utečeneckej krízy chceme využiť aj eurofondy

Bratislava 1. marca (TASR) - Slovensko chce mať možnosť využiť pri riešení dosahov utečeneckej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine aj eurofondy. Tento postoj tlmočila vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) na samite európskych ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti. Konal sa vo francúzskom Rouen.



"Vojna na Ukrajine nás postavila pred úplne nové naliehavé výzvy," podotkla Remišová s tým, že členské štáty na samite vyzvala aj na rýchle prijatie Ukrajiny do EÚ. Podľa vicepremiérky spoločným úsilím členských štátov by mala byť čo najrýchlejšia integrácia Ukrajiny do Európskej únie (EÚ).



Vyzdvihla, že v súčasnej bezpečnostnej a humanitárnej kríze potrebujú členské štáty ležiace na východnej hranici Únie rýchle a účinné riešenia na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou. "Na rokovaní som vyzvala, aby Európska komisia umožnila Slovensku a ďalším štátom využiť eurofondy na riešenie aktuálnej naliehavej situácie, ako aj na dodatočnú pomoc EÚ pre krajiny, ktoré čelia utečeneckej kríze v prvej línii," predstavila ministerka.



Ministri na samite riešili aj správu o súdržnosti. "Európska únia je odvážny a úspešný projekt. Politika súdržnosti je jeho srdcom a pilierom vzájomnej solidarity. Jej dôležitosť sa ukázala najmä v ťažkých chvíľach, ktorým sme spoločne čelili, a je kľúčové, aby zostala zachovaná aj po roku 2027," zhodnotila Remišová.



Správa uvádza, že menej rozvinuté regióny zaznamenali v uplynulých rokoch výrazný ekonomický rast spojený s výhodami, ako sú nízke náklady a návratnosť investícií do infraštruktúry. Podľa EK sa však tento pozitívny trend môže v blízkej budúcnosti zastaviť a menej rozvinuté regióny musia nájsť nové možnosti, ako si zabezpečiť udržateľný rast.



"Týka sa to aj Slovenska, preto musíme viac investovať do vedy, výskumu a inovácií, aby si obyvatelia všetkých regiónov mohli nájsť dobre platené miesto a neodchádzali za lepším životom do iných krajín," poznamenala ministerka s tým, že z nových eurofondov preto plánuje Slovensko investovať do tejto oblasti takmer dve miliardy eur.