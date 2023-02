Remišová: Na turizmus, ochranu prírody a pamiatok ide ďalší milión eur

Bratislava 9. februára (TASR) - Na rozvoj turizmu, ochranu prírody a pamiatok v pohraničí s Českom ide ďalší milión eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ vyhlásilo výzvu v celkovej výške milión eur. Otvorená je do konca februára. Vo štvrtok o tom informovala vicepremiérka a dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).



"Rozvoj turizmu má v slovensko-českom pohraničí obrovský potenciál, ktorý by sme mali naplno využiť," uviedla Remišová.



O podporu sa môžu uchádzať napríklad projekty na budovanie bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu či navádzacích systémov pre lepšiu prístupnosť k prírodným a kultúrnym pamiatkam. Taktiež sa zafinancujú projekty na revitalizáciu oddychových zón, budovanie stojanov pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá a prístrešky, či propagáciu turistických aktivít prostredníctvom mobilných technológií. Do danej výzvy sa môžu prihlásiť aj projekty na podporu cestovného ruchu prostredníctvom turistických kariet, rodinných pasov i organizácie aktivít propagujúcich spoločné územie, spresnilo MIRRI.



Výzva je určená na slovenskej strane pre prijímateľov v Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji, a u českých susedov pre prijímateľov Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezského kraja. Z programu Interreg SK-CZ v dobiehajúcom programovom období podporili 166 projektov, medzi nimi bolo napríklad vybudovanie a modernizácia 189 kilometrov nových a obnovených cyklociest. Ministerstvo investícií dodalo, že pripravuje ďalšie výzvy z nového eurofondového obdobia.