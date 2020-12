Remišová: Na zmiernenie krízy sme uvoľnili miliardu eur z eurofondov

Bratislava 31. decembra (TASR) – Slovensko tento rok presmerovalo a uvoľnilo 1,1 miliardy eur z eurofondov na zmiernenie dosahov pandémie nového koronavírusu, a to hlavne na udržanie zamestnanosti, podporu malých a stredných podnikov, systému zdravotnej starostlivosti a integrovaného záchranného systému. Pre TASR to zhrnula vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



"Napríklad iba pri kurzarbeite bolo v rámci Operačného programu (OP) Ľudské zdroje podporených viac ako 2,1 milióna zamestnancov či 2621 materských škôl. V rámci OP Integrovaná infraštruktúra bolo uzavretých viac ako 5000 úverov pre malých a stredných podnikateľov a v rámci Integrovaného regionálneho OP boli financované aktivity súvisiace so zabezpečením ochranných pomôcok, pľúcnych ventilátorov, ako aj zriadením odberných miest," vymenovala ministerka.



Aj pandémia bola dôvodom, že sa čerpanie eurofondov zjednodušilo. "V regionálnom eurofondovom programe sme začali s odbúravaním byrokracie a zaviedli sme 40 zjednodušení. S radosťou môžem konštatovať, že sa podarilo naštartovať regionálny program IROP a zachrániť v tomto roku všetky prostriedky vďaka krízovému manažmentu," vyzdvihla ministerka.



Na margo eurofondov takisto dodala, že na zmiernenie následkov koronakrízy poslúžilo aj prerozdelenie dodatočných 780 miliónov eur, ktoré SR získalo v rámci iniciatívy REACT-EU. "Majú pomôcť s obnovou nášho hospodárstva zasiahnutého pandémiou udržaním zamestnanosti a pokračovaním poskytovania sociálnych služieb občanom, ale aj regiónom podporou financovania zelených aktivít, zatepľovaním bytových domov aj zvýšením kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji," vysvetlila Remišová.



Ako tiež podotkla, v rámci prípravy na nové programové obdobie 2021 – 2027 sa jej v rokovaniach o európskej legislatíve podarilo presadiť všetky dôležité priority pre Slovensko. "Navrhla som výrazne zjednodušenú štruktúru riadenia eurofondov. V spolupráci s odborníkmi z ministerstiev a Slovenskej akadémie vied, ako aj expertmi zo strany sociálno-ekonomických partnerov, sme pripravili návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027, teda strategický investičný plán pre eurofondy, kde a do ktorých oblastí by malo Slovensko smerovať prostriedky z eurofondov v najbližšom desaťročí," pripomenula ministerka s tým, že prvýkrát v histórii Slovenska došlo aj k národnej konzultácii partnerskej dohody.



"Mojím cieľom je, aby eurofondy boli transparentné, bez korupcie, a aby slúžili ľuďom," uzavrela ministerka.