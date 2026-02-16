< sekcia Ekonomika
Remišová: Najväčší skok v čerpaní eurofondov sa urobil v 2020 - 2023
MF SR v pondelok informovalo, že SR oficiálne ukončila eurofondové programové obdobie z rokov 2014 až 2020.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. februára (TASR) - Vláda sa chváli cudzou prácou. Najväčší skok v čerpaní eurofondov sa urobil v rokoch 2020 až 2023. Pri nových eurofondoch však vláda fatálne zlyháva. Uviedla to opozičná poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na informáciu Ministerstva financií (MF) SR, podľa ktorej Slovensko dočerpalo eurofondové programové obdobie, ktoré trvalo od roku 2014 do roku 2023, na úrovni takmer 100 %.
„To, že Slovensko dnes oficiálne uzatvára staré eurofondy, ktoré sa končili v roku 2023, s výsledkom takmer 100 %, je výborná správa pre krajinu. Je však nepoctivé, ak sa vláda Roberta Fica (Smer-SD) tvári, že je to ich zásluha. Najväčší posun v čerpaní sa udial po roku 2020. V roku 2020 sme po siedmich rokoch prebrali katastrofálne čerpanie na úrovni 29 % a všetci tvrdili, že nám prepadnú miliardy eur. Za tri roky, čo sme boli vo vláde, sme však vyčerpali rekordných 70 % a museli sme dobiehať roky neprofesionality a korupčných schém za vlád Smeru,“ spresnila.
Remišová zároveň upozornila, že vláda dnes používa dobré výsledky zo starého programového obdobia, ktoré sa končilo v roku 2023, ako svoj marketing, hoci pre to neurobili vôbec nič okrem nekonečných káuz a rôznych korupčných schém. Zároveň pri novom programovom období vláda opäť fatálne zlyháva.
„Fico sa dnes fotí pri ‚úspechu' starého obdobia, ale pri nových eurofondoch a pri pláne obnovy vidíme presný opak - meškania, chaos, kauzy, zrušené alebo podozrivé tendre a ohrozovanie platieb pre Slovensko zásahmi do právneho štátu,“ podčiarkla.
Strana Za ľudí vyzýva vládu, aby namiesto oslavných statusov zverejnila jasný a úplný stav, ktoré výzvy stoja a prečo, aké sú riziká prepadnutia zdrojov a aký má vláda krízový plán.
„Ak sme dokázali uzavrieť staré eurofondy, ktoré sa skončili v roku 2023, s čerpaním na úrovni 100 %, tak o to väčšia hanba je, že táto vláda dnes nevie doručiť do regiónov nové peniaze. Ľudí vláda zdiera z kože, ale z nových eurofondov vyčerpali za 2,5 roka len 12 %, čo je hanba a vizitka ich neschopnosti. Týmto tempom nás v roku 2027 čaká eurofondová katastrofa, ktorú bude musieť nová vláda znovu naprávať. Slovensko potrebuje výsledky, nie amatérske riadenie, ako predvádza táto vládna koalícia,“ uzavrela Remišová.
MF SR v pondelok informovalo, že SR oficiálne ukončila eurofondové programové obdobie z rokov 2014 až 2020. V čerpaní sa zaradila medzi úspešnejšie krajiny, keďže sa podarilo investovať viac ako 99,8 % vyčlenených zdrojov, čo predstavuje celkovú sumu 14,5 miliardy eur. MF SR odoslalo Európskej komisii záverečné účty za 11 operačných programov.
„To, že Slovensko dnes oficiálne uzatvára staré eurofondy, ktoré sa končili v roku 2023, s výsledkom takmer 100 %, je výborná správa pre krajinu. Je však nepoctivé, ak sa vláda Roberta Fica (Smer-SD) tvári, že je to ich zásluha. Najväčší posun v čerpaní sa udial po roku 2020. V roku 2020 sme po siedmich rokoch prebrali katastrofálne čerpanie na úrovni 29 % a všetci tvrdili, že nám prepadnú miliardy eur. Za tri roky, čo sme boli vo vláde, sme však vyčerpali rekordných 70 % a museli sme dobiehať roky neprofesionality a korupčných schém za vlád Smeru,“ spresnila.
Remišová zároveň upozornila, že vláda dnes používa dobré výsledky zo starého programového obdobia, ktoré sa končilo v roku 2023, ako svoj marketing, hoci pre to neurobili vôbec nič okrem nekonečných káuz a rôznych korupčných schém. Zároveň pri novom programovom období vláda opäť fatálne zlyháva.
„Fico sa dnes fotí pri ‚úspechu' starého obdobia, ale pri nových eurofondoch a pri pláne obnovy vidíme presný opak - meškania, chaos, kauzy, zrušené alebo podozrivé tendre a ohrozovanie platieb pre Slovensko zásahmi do právneho štátu,“ podčiarkla.
Strana Za ľudí vyzýva vládu, aby namiesto oslavných statusov zverejnila jasný a úplný stav, ktoré výzvy stoja a prečo, aké sú riziká prepadnutia zdrojov a aký má vláda krízový plán.
„Ak sme dokázali uzavrieť staré eurofondy, ktoré sa skončili v roku 2023, s čerpaním na úrovni 100 %, tak o to väčšia hanba je, že táto vláda dnes nevie doručiť do regiónov nové peniaze. Ľudí vláda zdiera z kože, ale z nových eurofondov vyčerpali za 2,5 roka len 12 %, čo je hanba a vizitka ich neschopnosti. Týmto tempom nás v roku 2027 čaká eurofondová katastrofa, ktorú bude musieť nová vláda znovu naprávať. Slovensko potrebuje výsledky, nie amatérske riadenie, ako predvádza táto vládna koalícia,“ uzavrela Remišová.
MF SR v pondelok informovalo, že SR oficiálne ukončila eurofondové programové obdobie z rokov 2014 až 2020. V čerpaní sa zaradila medzi úspešnejšie krajiny, keďže sa podarilo investovať viac ako 99,8 % vyčlenených zdrojov, čo predstavuje celkovú sumu 14,5 miliardy eur. MF SR odoslalo Európskej komisii záverečné účty za 11 operačných programov.