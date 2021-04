Remišová: Napojenie diaľničnej križovatky Triblavina môže odštartovať

Bratislava 8. apríla (TASR) – Výstavba napojenia diaľničnej križovatky Triblavina sa môže odštartovať. Oznámila to vo štvrtok na tlačovej konferencii ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že to pomôže obyvateľom Bratislavy aj okolitých obcí. Projekt bol podľa jej slov schválený v rekordne krátkom čase.







Pri regionálnom programe IROP bola podľa Remišovej v minulosti priemerná dĺžka schvaľovania projektov 163 dní. "Vďaka systematickému zjednodušovaniu a zefektívňovaniu procesu schvaľovania žiadostí a dobrému manažmentu operačného programu bol tento projekt schválený za rekordných 41 pracovných dní od podania žiadosti až po kladné rozhodnutie," skonštatovala. Vďaka novej ceste podľa nej ubudnú zápchy a zvýši sa bezpečnosť a kvalita života ľudí v regióne.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba priblížil, že ide o obchvat, ktorý spája obec Chorvátsky Grob s časťou Čierna voda. Zároveň vyčíslil, že celková investícia v rámci ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) je 5,9 milióna eur, spolufinancovanie zo strany BSK je 5 %. Okrem toho už BSK vynaložilo 2,5 milióna eur na náklady na 203 nájomných zmlúv a do výkupov dali 350.000 eur.



Remišová súčasne ohlásila, že v najbližších dňoch pôjde do medzirezortného pripomienkového konania veľký dokument Metodika riadenia, kde sa bude zavádzať ďalších 60 zjednodušení. Pôjde o riadiacu dokumentáciu pre všetky ministerstvá. "Budeme chcieť, aby všetky riadiace orgány používali jednotnú metodiku riadenia," zdôraznila.