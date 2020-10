Remišová: Navrhnutý rozpočet je najlepším možným kompromisom

Bratislava 14. októbra (TASR) – Návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo financií (MF) SR a v stredu ho schválil kabinet s pripomienkami, je najlepším možným kompromisom, k akému sa mohla vláda dopracovať v súčasnej situácii. Myslí si to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Rozpočet musí do konca roka schváliť aj parlament, kde môže dôjsť ešte k viacerým úpravám.



"Toto je rozpočet, s ktorým asi nikto nie je spokojný. Je to kompromis medzi zachraňovaním krajiny v čase najhoršej krízy od druhej svetovej vojny a snahou mať financie pod kontrolou a mať ich udržateľné," vyslovila vicepremiérka.







"V časoch tejto veľkej krízy si uvedomujeme, že prvoradí sú ľudia," ozrejmila Remišová s tým, že práve preto je celý budúcoročný rozpočet zameraný na pomoc ľuďom. Zároveň tu však podľa nej sú oblasti, do ktorých Slovensko potrebuje investovať. "To je v prvom rade zdravotníctvo - vidíme, že sme uprostred druhej vlny – a tento rozpočet nám ukazuje aj dôležitosť vo veľmi krátkom čase robiť reformy," dodala ministerka s tým, že strana Za ľudí naďalej trvá na reformách najmä v dôchodkovej a daňovej oblasti.



"Čo sa týka rozpočtu za náš rezort, snažíme sa šetriť peniaze ostatných rezortov, a to revíziou výdavkov na štátne IT," spresnila Remišová s tým, že štát takto ušetril už niekoľko miliónov eur. V tomto kontexte vyzdvihla aj záväzok, ktorý ministri v stredu prijali, a to dodržiavanie piatich základných princípov pri riadení IT projektov financovaných z verejných peňazí alebo zo zdrojov EÚ.